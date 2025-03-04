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Ticaret Bakanlığı 3 oyuncağın satışını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda üç oyuncakta ciddi sağlık riski tespit edince satışları durdurdu.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 14:26 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 14:26
Ticaret Bakanlığı 3 oyuncağın satışını durdurdu

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Ticaret Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son açıklamada, üç farklı oyuncağın ciddi sağlık riskleri taşıdığı belirlendi.

Boğulma riski bulunan bu oyuncakların satışı resmen yasaklandı.

3 OYUNCAĞIN SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlığın yayınladığı listeye göre; suda büyüyen oyuncak, Delta ve Bayraklı Gaming markasına ait oyuncak silahların boğulma riski taşıması sebebiyle satışı yasaklandı.

İşte bakanlığın duyurduğu oyuncaklar:

Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı oyuncaklar (Ekran görüntüsü)Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı oyuncaklar (Ekran görüntüsü)

Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı oyuncaklar (Ekran görüntüsü)Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı oyuncaklar (Ekran görüntüsü)

Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı oyuncaklar (Ekran görüntüsü)Ticaret Bakanlığı'nın yasakladığı oyuncaklar (Ekran görüntüsü)

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