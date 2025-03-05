Elektrikli otomobil pazarının yıldızı Togg oldu!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk 2 ayda yüzde 14.2 daralarak 159 bin 384 olarak kaydedildi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9.8 azalarak 131 bin 965, hafif ticari araç satışları da yüzde 30.4 azalışla 27 bin 419 olarak gerçekleşti.



Motor tiplerine göre bakıldığında sadece elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının arttığı görüldü. Hibrit otomobil satışları 37 bin 864 adet ile yüzde 28.7 paya, elektrikli otomobil satışları 16 bin 698 adet ile yüzde 12.7 paya ulaştı.



160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 41.1, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 259.1 arttı. 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 32.8, 1600- 2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 31.9 azalırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 22 arttı.

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