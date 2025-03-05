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Sigaraya 8 TL zam! 5 Mart 2025 güncel sigara fiyatları kaç TL? En düşük, en yüksek sigara fiyatı ne kadar oldu?

Tütün ürünü kullanıcıları 5 Mart 2025 tarihi itibariyle sigara fiyatlarının yeniden güncellenmesiyle birlikte sigara zammına dair araştırmalarını hızlandırdı. Sgara fiyatlarına 8 TL'lik bir zam yapıldığı duyuruldu. Yapılan artış sonrası sigara markalarının yeni fiyatları netleşti ve kullanıcılar güncellenen fiyat listelerini merakla araştırmaya başladı.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 07:37 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 07:43
Sigaraya 8 TL zam! 5 Mart 2025 güncel sigara fiyatları kaç TL? En düşük, en yüksek sigara fiyatı ne kadar oldu?

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5 Mart 2025 tarihi itibarıyla sigara fiyatlarında önemli bir artış yapıldığı duyuruldu. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, bir sigara grubunun fiyatı 8 TL arttı. Sigara kullanıcıları bu zam sonrası yeni fiyatlar hakkında araştırmalarını hızlandırırken güncellenmiş sigara fiyatları da merak konusu oldu.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

EN UCUZ VE EN YÜKSEK SİGARA FİYATLARI

Gelen 8 TL'lik zam ile birlikte en düşük sigara 79 TL en yüksek fiyatlı sigara ise 93 TL oldu.

Sigaranın Zararları: Sağlık Üzerindeki Etkileri

Sigara içmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, her geçen gün daha fazla kişi tarafından biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar kişi sigara kullanıyor ve bu sayı her geçen gün artmakta. Sigaranın yol açtığı sağlık sorunları ise çok çeşitli.

Sigaranın vücuttaki organlara verdiği zararlar, sadece içen kişiyi değil, çevresindeki pasif içicileri de etkiliyor. Sigara içmek, özellikle akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıkların başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra, bronşit ve amfizem gibi solunum hastalıklarına da yol açabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sigara içen kişilerin, akciğer kanserinin yanı sıra kalp hastalıkları ve damar tıkanıklıkları gibi ciddi sorunlarla karşılaşma riski artıyor. Sigaranın içerdiği karbonmonoksit ve nikotin, kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltarak kalp krizi riskini yükseltiyor. Ayrıca, sigara içenlerin diş ve diş eti hastalıklarına, diş kaybına ve tat alma duyusunun bozulmasına da neden olabiliyor.

Sigaranın, vücutta birçok zararlı etkisi olduğu gibi, doğrudan damar sağlığını da olumsuz etkiliyor. Özellikle bacaklarda damar tıkanıklığına yol açarak, bazı vakalarda organ kesilmesi gibi ciddi tedavi süreçlerine neden olabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sigara Kullanımı ve Kamu Sağlığı Üzerindeki Etkiler

Sigara içmenin sağlık üzerindeki zararları, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşam kalitesini etkiliyor. Hükümetler ve sağlık kuruluşları, sigara kullanımını azaltmak amacıyla çeşitli önlemler alırken, fiyat artışları ve sigara karşıtı kampanyalar bu sorunu çözmeye yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor.

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