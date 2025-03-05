Sigaraya 8 TL zam! 5 Mart 2025 güncel sigara fiyatları kaç TL? En düşük, en yüksek sigara fiyatı ne kadar oldu?

5 Mart 2025 tarihi itibarıyla sigara fiyatlarında önemli bir artış yapıldığı duyuruldu. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, bir sigara grubunun fiyatı 8 TL arttı. Sigara kullanıcıları bu zam sonrası yeni fiyatlar hakkında araştırmalarını hızlandırırken güncellenmiş sigara fiyatları da merak konusu oldu.

Gelen 8 TL'lik zam ile birlikte en düşük sigara 79 TL en yüksek fiyatlı sigara ise 93 TL oldu.

Sigaranın Zararları: Sağlık Üzerindeki Etkileri

Sigara içmenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, her geçen gün daha fazla kişi tarafından biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,2 milyar kişi sigara kullanıyor ve bu sayı her geçen gün artmakta. Sigaranın yol açtığı sağlık sorunları ise çok çeşitli.

Sigaranın vücuttaki organlara verdiği zararlar, sadece içen kişiyi değil, çevresindeki pasif içicileri de etkiliyor. Sigara içmek, özellikle akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıkların başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra, bronşit ve amfizem gibi solunum hastalıklarına da yol açabiliyor.