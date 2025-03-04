SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Meslek öğrenene destek: İŞKUR gençlere kadınlara ödeme yapacak!

İŞKUR düzenlediği kurslar ile meslek edinme fırsatı sunarken eğitim süresince de ödeme yapıyor. Katılımcılara ayda 22 bin 104 lira verilirken, kadınlarda bu tutar 28 bin 736 lirayı buluyor.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Meslek öğrenene destek: İŞKUR gençlere kadınlara ödeme yapacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İşi olmayanlara istihdam yolunu açacak pek çok program uygulayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede devletten ödeme alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor.

ÖDEME NE KADAR?
Kursiyelerden iş arayan statüsündekilere 850,18, işsizlik ödeneği alanlara da 425,09 lira günlük ödeme yapılıyor. Kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik yürütülen 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde kurslara katılım sağlayanlara ise yüzde 30 daha fazla ödeme yapılıyor.

Bu kapsamda iş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük 1.105,23 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 552,62 lira veriliyor. Meslek kursları haftada en çok 6, toplam 160 gün düzenlenirken, ayda 26 gün katılım yapanlar 22 bin 104 lira alabiliyor. Eğer kursiyer kadın ise aylık ödeme 28 bin 736 lirayı bulabiliyor.

PRİMLER DE ÖDENİYOR
Engelli ve eski hükümlülere de kurs imkanı bulunuyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 255,05 lira, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında ise 340,07 lira günlük kursiyer zaruri gideri ödeniyor.

Meslek kurslarına katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor.

Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi de veriliyor.

MESLEK EĞİTİM KURSLARI
İş arayanlar: 850,18 TL İşsizlik ödeneği alanlar: 425,09 TL Engelli-eski hükümlüler için iş garantisiz kurslar: 255,05 TL Engelli-eski hükümlüler için iş garantili kurslar: 340,07 TL

KADIN KURSİYELER
İş arayanlar: 1.105,23 TL İşsizlik ödeneği alanlar: 552,62 TL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AB üyeliği için çok net mesaj: Türkiye’siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?
Akçeli işler adrese teslim ihaleler! İBB Medya AŞ’nin bilgisayarlarına el kondu | Kurultaya uzanan şaibe... Murat Ongun bu işin neresinde?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kur’an-ı Kerim bu ayda indi
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Getir
Gözü artık zirvede: Alex’i yakalayan En-Nesyri şimdi de Valencia’nın ensesinde! 8 gol daha atarsa rekor kıracak
Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMA’yı itekleyerek kaldırma görevi vermişti
İmralı’nın silah bırakma çağrısına Bakan Güler’den net açıklama: Temkinli akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır
AK Partili Ömer Çelik’ten Pazarlık yok taviz yok mesajı! Terörsüz Türkiye’ye sabotaj uyarısı: Bazı devletlere karşı teyakkuz halindeyiz
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
Papa’nın sağlık durumu nasıl? Vatikan açıkladı: İki kez akut solunum yetmezliği geçirdi
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
Fırtına’nın hasreti dinmedi! Konyaspor - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı
Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı haberi Kemalcileri kızdırdı! Kazan kaldırdılar: Rozet işportaya düşürülemez
İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu açıklaması: Diploması inceleniyor
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır