Meslek öğrenene destek: İŞKUR gençlere kadınlara ödeme yapacak!

İşi olmayanlara istihdam yolunu açacak pek çok program uygulayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede devletten ödeme alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor.



ÖDEME NE KADAR?

Kursiyelerden iş arayan statüsündekilere 850,18, işsizlik ödeneği alanlara da 425,09 lira günlük ödeme yapılıyor. Kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik yürütülen 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde kurslara katılım sağlayanlara ise yüzde 30 daha fazla ödeme yapılıyor.



Bu kapsamda iş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük 1.105,23 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 552,62 lira veriliyor. Meslek kursları haftada en çok 6, toplam 160 gün düzenlenirken, ayda 26 gün katılım yapanlar 22 bin 104 lira alabiliyor. Eğer kursiyer kadın ise aylık ödeme 28 bin 736 lirayı bulabiliyor.



PRİMLER DE ÖDENİYOR

Engelli ve eski hükümlülere de kurs imkanı bulunuyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 255,05 lira, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında ise 340,07 lira günlük kursiyer zaruri gideri ödeniyor.



Meslek kurslarına katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor.



Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi de veriliyor.



MESLEK EĞİTİM KURSLARI

İş arayanlar: 850,18 TL İşsizlik ödeneği alanlar: 425,09 TL Engelli-eski hükümlüler için iş garantisiz kurslar: 255,05 TL Engelli-eski hükümlüler için iş garantili kurslar: 340,07 TL



KADIN KURSİYELER

İş arayanlar: 1.105,23 TL İşsizlik ödeneği alanlar: 552,62 TL

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN