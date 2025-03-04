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Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?

Emekliler ikramiye ve promosyonun, memurlar da toplu sözleşmenin yanı sıra Temmuz zammını da merakla bekliyor. İki ayda SSK ve Bağ-Kur’lulara yüzde 7.42 artış oluşurken, memurlara ve emeklilerine de enflasyon farkı çıktı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?

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Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için 2025 yılı hareketli geçecek. Bu yıla memurlar ve memur emeklileri yüzde 11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75'lik gelir artışıyla başladı. Şimdi ise emekliler ikramiye ve promosyon gelişmelerine, memurlar ise Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeye kilitlenmiş durumda. Tabii bir de Temmuz zammı var.

Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)

ENFLASYON FARK KESİN
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 zam ve ilk yarıdaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Zamlara ilişkin yeni ipucu dün geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Şubat'ta aylık bazda yüzde 2.27 artış gösterdiğini açıkladı. Böylece ilk iki aylık enflasyon yüzde 7.42 olarak gerçekleşti. İki ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7.42'lik zam oluşurken, memurlara ve memur emeklilerine de enflasyon farkı çıktı.

Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)

DÖRT VERİ DAHA VAR
Memurların enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyordu. İki aylık verilerle bu oran aşılırken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı kesinleşti. İki ayda yüzde 1.34 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da iki ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 6.41 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dört aylık enflasyon verisi daha var. Bu oranlara göre hem memurların hem emeklilerin zam oranı daha da artacak.

Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)

MEMURA EN AZ 46.528 TL
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı.

İki ayda yüzde 6.41 çıkan orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 46 bin 528 liraya, memur emeklilerinde 20 bin 875 liraya ulaşacak. Bu maaşlar önümüzdeki dört ayda çıkacak enflasyon farkıyla daha da yükselecek.

Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)

İKRAMİYE MASAYA GELİYOR EMEKLİNİN 2025 GÜNDEMİ
Mart ayında bayram ikramiyesi
Promosyonda güncelleme
Haziran ayında bayram ikramiyesi
Temmuz ayında zam

Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)

MEMURUN 2025 GÜNDEMİ
Temmuz ayında zam
Ağustos ayında 2026-2027 yılına ilişkin toplu sözleşme

İKİ AYDA NE OLDU?
Şubat enflasyonu: % 2.27
2 aylık enflasyon: % 7.42
SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 7.42
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 1.34
Memur ve emeklisi zam oranı: % 6.41
En düşük memur maaşı: 46.528,84 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 20.875,27 TL

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