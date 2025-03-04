Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)
MEMURA EN AZ 46.528 TL
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı.
İki ayda yüzde 6.41 çıkan orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 46 bin 528 liraya, memur emeklilerinde 20 bin 875 liraya ulaşacak. Bu maaşlar önümüzdeki dört ayda çıkacak enflasyon farkıyla daha da yükselecek.
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)
İKRAMİYE MASAYA GELİYOR EMEKLİNİN 2025 GÜNDEMİ
Mart ayında bayram ikramiyesi
Promosyonda güncelleme
Haziran ayında bayram ikramiyesi
Temmuz ayında zam
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor? (AA)
MEMURUN 2025 GÜNDEMİ
Temmuz ayında zam
Ağustos ayında 2026-2027 yılına ilişkin toplu sözleşme
İKİ AYDA NE OLDU?
Şubat enflasyonu: % 2.27
2 aylık enflasyon: % 7.42
SSK ve Bağ-Kur emeklisi artışı: % 7.42
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 1.34
Memur ve emeklisi zam oranı: % 6.41
En düşük memur maaşı: 46.528,84 TL
En düşük memur emeklisi aylığı: 20.875,27 TL
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