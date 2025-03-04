Enflasyonun açıklanmasının ardından banka hisseleri yükselişe geçti!

Enflasyonun yüzde 40'ın altına gerilemesinin ardından gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Perşembe günkü faiz toplantısına çevrildi. PPK, Aralık ve Ocak aylarında 250'şer baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 45'e indirmişti.



Dün açıklanan enflasyonun ardından Perşembe günkü toplantıda da faiz indiriminin beklenmesi borsada banka hisselerini coşturdu. Bankacılık endeksindeki yüzde 8'in üzerinde yükseliş görülürken, BIST-100 Endeksi de gün içinde 10 bin puanı aştı.



SPOR ŞİRKETLERİ ÜZDÜ

Spor endeksi geçen ay yüzde 10.1 azaldı. Geçen ay yatırımcısına Galatasaray Sportif % 7.5, Fenerbahçe Futbol % 8.5, Trabzonspor Sportif % 10.8, Beşiktaş Futbol %15.3 kaybettirdi.