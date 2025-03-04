Enflasyon verileri açıklandı: 20 yılın en düşük seviyesinde!

Türkiye, enflasyonla mücadelesinin meyvelerini almaya başladı. TÜİK verilerine göre, enflasyonda kesintisiz gerilime art arda 9'uncu aya taşındı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TFÜE) Şubat'ta yüzde 2.27 ile beklentilerin altında kaldı.



Son 4 yılın en düşük Şubat artışı yaşanırken, yıllık enflasyon yüzde 39.05 ile 2023 Haziran ayından bu yana yani 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. TÜFE'de 9 ayda yaşanan düşüş 36.4 puana ulaştı.



GİYİMDE % 5.06 GERİLEME

Şubat ayında yüzde 2.12 artan Üretici Fiyatları Endeksi'nde (ÜFE) ise yıllık artış yüzde 25.21 ile 50 ayın en düşük seviyesine indi. ÜFE'de 2024 yılının Mayıs ayından bu yana yaşanan düşüş 32.5 puana ulaştı.



TÜFE bazında aylık bazda giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 5.06, sağlıkta yüzde 4.38, alkollü içecek ve tütünde yüzde 0.01 gerileme oldu. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 9.92 ile eğitim ve yüzde 4.58 ile konutta yaşandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam ediyor. Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret ediyor. Enflasyon ile kararlı mücadeleye devam edeceğiz.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelir politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikaları kararlılıkla uygulayacağız.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Enflasyon düşmeye, yatırım, üretim ve istihdam artmaya devam ediyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6.7 puan gerileyerek, 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35.11 oldu.



KİRA ARTIŞ TAVANI % 53.83

2025 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Mart ayı kira artış tavanı yüzde 53.83 olarak gerçekleşti. Bu ay yenilenecek kira sözleşmelerinde en çok yüzde 53.83 artış yapılabilecek.

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