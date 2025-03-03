Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan enflasyon açıklaması: "Son 9 ayda 36,4 puan düştü"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Bolat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





Enflasyon Düşmeye, Yatırım, Üretim ve İstihdam Artmaya Devam Ediyor.

· 2025 yılı Şubat ayında aylık enflasyon %2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan düşmüştür.

· Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan %35,11 olmuştur.

İç ticarette hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 21 aydır aralıksız yapılan denetimler ve haksız ticari uygulamalar ve fahiş fiyatlarla mücadele etkisini göstermektedir. Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Alınan tedbirler, Ramazan ayında ılımlı fiyat seyrini sağlamıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.