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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan enflasyon açıklaması: "Son 9 ayda 36,4 puan düştü"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyonun son 20 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Bolat, "Böylelikle tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan düşmüştür." dedi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 11:57 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 11:59
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan enflasyon açıklaması: Son 9 ayda 36,4 puan düştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK'in açıkladığı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bolat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


Enflasyon Düşmeye, Yatırım, Üretim ve İstihdam Artmaya Devam Ediyor.

· 2025 yılı Şubat ayında aylık enflasyon %2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan düşmüştür.

· Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerin ve sıkı denetimlerin etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan %35,11 olmuştur.

İç ticarette hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 21 aydır aralıksız yapılan denetimler ve haksız ticari uygulamalar ve fahiş fiyatlarla mücadele etkisini göstermektedir. Ekonomik temellerle açıklanmayacak bir şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli bir şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir. Alınan tedbirler, Ramazan ayında ılımlı fiyat seyrini sağlamıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Uygulamakta olduğumuz Program meyvelerini veriyor. Bu kapsamda dezenflasyon sürecine ve dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor. 2024 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi %3,0 oranında büyüyerek 18 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmiştir. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar ile ithalattaki düşüş neticesinde cari işlemler açığı 2024 yılında 30 milyar dolar düşüşle 10 milyar dolara gerilemiştir. Programın en önemli amacı olan enflasyon ile mücadele ise kararlılıkla devam etmekte ve TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürmektedir.

- TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan gerilemiştir.

- Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,12 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %25,21 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir.

- Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek %35,11 olmuştur.

- İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon bir önceki aya göre 10,42 puan gerileyerek %33,75 olurken taze sebze ve meyvede yıllık enflasyon bir önceki aya göre 21,32 puan gerileyerek %40,82 olmuştur.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

- Enerji ve gıda dışı mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,0 puan gerileyerek %23,16 olurken temel mallarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,2 puan gerileyerek %21,71 olmuştur.

- Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,4 puan gerileyerek %40,21 olmuştur.

- Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,2 puan gerileyerek %59,78 olmuştur.

- Yıllık enflasyondaki gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz.

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