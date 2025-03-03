Tüketiciden şikayet yağdı! Ayıplı mallar ve mesafeli satışlar öne çıktı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde hizmet veren 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na geçen yıl 135 bin 970 şikayet ulaştırılırken, bunların 40 bin 147'sini ayıplı mal ve hizmetlere yönelik şikayetler oluşturdu. Bunu 31 bin 648 (yüzde 18.35) ile mesafeli satış şikayetleri, 25 bin 523 ile iade-kapatılan-kapsam dışı-başka kurum ve birime giden şikayetler, 21 bin 345 ile ticari reklam, ilanlar ve haksız ticari uygulamaları, 5 bin 163 ile garanti belgesi şikayetleri izledi.



EN ÇOK TEMMUZ'DA

Tüketici Danışma Hattı üzerinden geçen yıl 422 bin 784 çağrıya cevap verildi. Söz konusu yıl içinde en çok çağrı 41 bin 602 ile Temmuz ayında alındı. Bunu 39 bin 810 ile Mayıs, 35 bin 775 ile Ağustos, 35 bin 646 ile Aralık ayları izledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Tüketici Danışma Hattı'na gelen şikayetlerin gereğini yapıyoruz" dedi.



İŞTE BAŞVURULAR

- Ayıplı mal ve hizmetler: 40.147 şikayet

- Mesafeli sözleşmeler: 31.648

- Fiyat etiketi: 944

- Ticari reklam ve ilanlar ve haksız ticari uygulamalar: 21.345

- Garanti belgesi: 5.163

- Diğer birimler (iade-kapatılan- kapsam dışı-başka kurum ve birime giden): 25.523

- Abonelik/süreli yayın sözleşmeleri: 4.060

- Tüketici hakem heyetleri/ TÜBİS: 3.257

- İş yeri dışında / piramit / taksitli satışlar: 799

- Finansal mal ve hizmetler: 849

- Devre tatil: 840

- Paket tur sözleşmeleri: 818

- Ön ödemeli konut satışı sözleşmeleri: 103

- Piyasa gözetimi ve denetimi: 121

- Mevzuat-haksız sözleşme şartları: 349

- Diğer: 4

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