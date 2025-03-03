Togg, Mart ayına özel T10X ile kullanıcılarına avantajlı fırsatlar sunuyor!

Togg, daha fazla kullanıcıyı T10X ile buluşturmak için Mart ayına özel avantajlar hazırladı. Kullanıcılar V2 için 500 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 41 bin 666 lira geri ödemeli veya yüzde 2.29 faizli 30 ay vadeli 25 bin 433 lira geri ödemeli seçenekten yararlanabilecek. Daha yüksek kredi kullanmak isteyenler, 700 bin lira krediye 1.19 faizli 12 ay vadeli 64 bin 364 lira geri ödemeli veya 2.49 faizli 30 ay vadeli 36 bin 816 TL geri ödemeli fırsatı tercih edebilecek.



900 bin lira kredi kullanmak isteyenler ise 1.69 faizli 12 ay vadeli 86 bin 136 lira ya da 2.69 faizli 30 ay vadeli 48 bin 915 lira geri ödemeyle T10X sahibi olabilecek. Kurumsal müşteriler için de Mart ayında fırsatlar büyüdü. Bu kapsamda kurumsal kullanıcılar 12 ay vadeli 500 bin lira krediyi bireysel kullanıcılarla aynı koşullarda sıfır faizle kullanabilirken, 500 bin ve 900 bin lira krediyi isterlerse farklı faiz oranlarıyla 24, 36 veya 48 ay vadeli olarak da tercih edebilecek.

KIŞLAYA GİRDİ

T10X, Milli Savunma Bakanlığı envanterine girdi. Bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi. MSB'deki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığı'nda önemli karargah görevlerinde bulunan ve 'J başkanları' diye bilinen komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakında kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.