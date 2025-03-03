Şam Havalimanı’nda çalışma sürüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Şam Havalimanı'na, hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik altyapısına kadar tüm kritik alanlarda destek verdiğini belirterek, "İlk etapta uçuş güvenliğini artırmak için iki yeni alıcıverici telsiz sistemi kurduk, seyrüsefer cihazlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Aktif durumda olmayan yönlendirilmemiş radyo bikını (NDB) cihazını onararak yeniden çalışır hale getirdiklerine işaret eden Bakan Uraloğlu, "Havayer telsiz sistemlerinin kurulumunu tamamladık. Haberleşme sistemleri ise test edilerek Şam Kule'de kullanılmaya başlandı" bilgisini paylaştı.