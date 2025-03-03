Konutta faiz düşüyor! Yıllık yüzde 40’ın altına indi

Merkez Bankası'nın Aralık ve Ocak aylarındaki faiz indirimlerinin yanı sıra, Emlak Konut'un başlattığı 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' ile önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen sosyal konut hamlesi, konut kredilerinde faizi 1.5 yıl aradan sonra yüzde 40'ın altına çekti. Merkez Bankası verilerine göre; konut kredisinde yıllık faiz 21 Şubat itibarıyla yüzde 39.96'ya inerek 8 Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

EV MALİYETİ AZALDI

Daha önce piyasada en düşük faizi veren tek banka varken, artık diğer bankalar da faiz oranlarını yüzde 3.05'ten 2.74'e çekmeye başladı. Faizlerin düşmesiyle birlikte, 1 milyon lira konut kredisi çeken kişinin aylık ödemelerinde önemli fark oluştu.

Faiz yüzde 3.05 olduğunda 120 ay vadeli 1 milyon lira tutarındaki kredi için aylık 31 bin 352, toplamda 3 milyon 762 bin lira ödenirken, aynı vadede yüzde 2.74 faiz uygulandığında aylık ödeme 28 bin 512, toplam ödeme 3 milyon 421 bin liraya iniyor. Buna göre, yeni faiz oranıyla kredi kullanan kişi her ay 2 bin 840 lira daha az taksit ödeyecek ve toplamda 340 bin lira daha az ödeme yapmış olacak. İhtiyaç kredisinde de faiz düşüşü hızlandı. Merkez Bankası verilerine göre; ihtiyaç kredisinde faiz 21 Şubat'ta yüzde 63.11 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2024 sonundan bu yana 7 puandan fazla düşüş oldu.

Ticari kredi faizi de 2024 sonundan bu yana 4 puandan fazla indi, yüzde 56.6'ya geriledi. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 26 Aralık 2024'ten 21 Şubat 2025'e kadar olan dönemde Türk Lirası kredi hacmi 327 milyar TL artarak 10 trilyon 367 milyara çıktı. Bu dönemde konut kredileri 511.2 milyar liradan 531.6 milyara, ihtiyaç kredileri 1 trilyon 425 milyar liradan 1 trilyon 493 milyara, ticari krediler ise 6 trilyon 238 milyar liradan 6 trilyon 405 milyar liraya ulaştı.

324 BİN 810 KONUT SATILDI

TÜİK verilerine göre; Aralık ve Ocak aylarında toplam 324 bin 810 konut satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde ipotekli konut satışı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 183.2 artarak 16 bin 716'ya ulaştı. İpotekli satışların toplam içindeki payı 7.3'ten 14.9'a çıktı.