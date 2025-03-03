Hem emlak vergisi hem de kira geliri vergisinde ilk taksit dönemi başladı. İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde Mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor. Hem emlak hem kira vergisinde istisnalar en çok sorulan soruların başında geliyor. Özellikle de emeklilerle ilgili durum merak ediliyor. İşte vergi istisnalarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı (AA)



EMEKLİLER HANGİ VERGİDEN MUAF BULUNUYOR?

Tek konutu olan emekliler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemelerden muaf tutuluyor. Ancak emeklilere kira vergisi muafiyeti yok. Kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi, eğer 2024 yılı kira geliri 33 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek zorunda.



EMEKLİ OLANLARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlar eğer çalışmıyorsa ve tek konutları varsa bu yıl emlak vergisi ödemeyecek. Muafiyetten yararlanacak emeklilerin bunun için konutun bağlı olduğu belediyeye başvurması yeterli olacak. Bu yıl emekli olanlar için de önümüzdeki yıldan itibaren emlak vergisi muafiyeti başlayacak.

Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı (AA)



EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN NELER GEREKİYOR?

Sahip olunan tek konutun 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık ya da yayla evi ise muafiyet kapsamında yer almıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart. Ayrıca 2024 yılında mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 230 bin lirayı aşanlar da bu yıl emlak vergisi muafiyetinden faydalanamıyor.