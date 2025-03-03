Hem emlak vergisi hem de kira geliri vergisinde ilk taksit dönemi başladı. İlk taksit ödemelerinin emlak vergisinde Mayıs ayı sonuna, kira geliri vergisinde ise beyanıyla birlikte 2 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor. Hem emlak hem kira vergisinde istisnalar en çok sorulan soruların başında geliyor. Özellikle de emeklilerle ilgili durum merak ediliyor. İşte vergi istisnalarına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı (AA)
EMEKLİLER HANGİ VERGİDEN MUAF BULUNUYOR?
Tek konutu olan emekliler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi ödemelerden muaf tutuluyor. Ancak emeklilere kira vergisi muafiyeti yok. Kira geliri elde eden emekliler, diğer mükellefler gibi, eğer 2024 yılı kira geliri 33 bin liranın üzerindeyse beyanname vermek zorunda.
EMEKLİ OLANLARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlar eğer çalışmıyorsa ve tek konutları varsa bu yıl emlak vergisi ödemeyecek. Muafiyetten yararlanacak emeklilerin bunun için konutun bağlı olduğu belediyeye başvurması yeterli olacak. Bu yıl emekli olanlar için de önümüzdeki yıldan itibaren emlak vergisi muafiyeti başlayacak.
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı (AA)
EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN NELER GEREKİYOR?
Sahip olunan tek konutun 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık ya da yayla evi ise muafiyet kapsamında yer almıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart. Ayrıca 2024 yılında mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 230 bin lirayı aşanlar da bu yıl emlak vergisi muafiyetinden faydalanamıyor.
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı (AA)
KİRA GELİRİ ELDE EDEN NE YAPMALI?
2024 yılı kira geliri 33 bin liradan fazlaysa beyanname vermek zorunda. Burada Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Hazır Beyan Sistemi seçilerek kolayca beyanname verilebilir. Burada 2 gider yönteminden biri seçiliyor. Eğer düşülecek masraf yoksa ya da çok azsa götürü gider seçiliyor. Elde edilen gelirden önce 33 bin liralık istisna tutarı, sonra da yüzde 15 gider düşülerek vergi hesaplanıyor. Kiraya verilen ev için tadilat vb. masraflar yapılmışsa, sigorta, eğitim harcamalar varsa, ev krediyle alınmışsa 'gerçek gider' yöntemi seçilebiliyor.
KİRAYA ÇIKILMIŞSA KİRA VERGİSİ ÖDENECEK Mİ?
Emekli eğer evini kiraya verip başka bir konutta kirada oturuyorsa 'gerçek gider' yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak düşebiliyor. Bu durumda ödediği kira bedellerini kira gelirinden düşerek daha az vergi verebiliyor. Hatta kira giderine göre hiç vergi de çıkmayabiliyor. Bu durumda sadece damga vergisi yatırılıyor.
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı (AA)
EVİNİ AKRABASINA TAHSİS EDEN KIRA VERGİSİ ÖDER Mİ?
Birinci dereceden akrabalara ücretsiz verilen konutlar için kira geliri beyannamesi ve vergi işlemi yapılmıyor. Evin koruması için tahsis edilen kişiler de ücretsiz olarak kalabiliyor ve vergiye tabi olmuyor. Bunun dışındaki akrabalara ya da tanıdıklara ücretsiz tahsis edilen konutlar için emsal kira bedeli belirlenerek beyanname verilmesi ve vergi ödenmesi gerekiyor.
BEYAN SÜRESİ BAŞLADI
Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart-2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek. Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.
HAZIR BEYAN İMKANI VAR
Mülk sahipleri, "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek. Gelir vergisinin birinci taksiti damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.
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