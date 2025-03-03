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Bakan Işıkhan duyurdu: İş yerlerine 5 milyarlık teşvik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği teşviki kapsamında 2019 yılından 2024'ün Kasım ayına kadar 5 milyar liralık destek sağladıklarını açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Mart 2025
Bakan Işıkhan duyurdu: İş yerlerine 5 milyarlık teşvik

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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğini bir seçenek olarak değil bir zorunluluk olarak gördüklerini belirterek, "Sağlıklı ve güvenceli istihdamı her zaman en güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine 3 yıl prim teşviki sağlıyoruz" dedi.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği teşviki kapsamında 2019 yılından 2024'ün Kasım ayına kadar 5 milyar liralık destek sağladıklarını belirten Işıkhan, geçen yıl Ocak-Kasım döneminde ise 2 bin 704 iş yerinin teşvikten yararlandığını ve 180 milyon 852 bin liralık destek sağlandığını söyledi.

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