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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Yeni kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların uygun şartlarda finansmana erişimini artırmak için Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 50 milyar TL kredi hacmi oluşturduklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 13:17 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 13:29
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Yeni kredi paketi geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektöre yönelik 50 milyar liralık kredi desteği sağlayacak yeni kefalet paketinin 15 gün içinde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Ayrıca, ihracatçıların döviz satış zorunluluğu oranı yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. (AA)

YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR
Bakanlık, ihracatçılara yönelik 41 milyar lira kefalet limiti ile yeni bir destek paketi sunacak ve bu paketle yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmi hedeflenecek.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konulacak.

Söz konusu çalışmayla, ihracatçılar ve döviz hassasiyeti bulunan firmalar, oluşturulacak yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmiyle desteklenecek. Paketin toplam kefalet limiti 41 milyar lirayı bulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. (AA)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. (AA)

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Bakan Şimşek konuyla ilgili değerlendirmesinde, göreve geldiği günden beri ihracatı ve ihracatçıyı destekleyici adımlar attıklarını ve benzer düzenlemelerin yapılmasına devam edileceğini kaydetti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerini en aza indirmek için programımızın başından beri ihracatçılarımızın yanında olduk. İhracatçılarımızın uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak için Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 50 milyar TL kredi hacmi oluşturuyoruz. İhracatı güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konacak. (AA) Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konacak. (AA)

PEŞ PEŞE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
Ekonomi programının belirlenmesinin ardından, ihracatçının desteklenmesi için günlük reeskont kredi limiti 300 milyon liradan 4 milyar liraya çıkarılarak reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı ve ihracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı.

Türk Eximbank'ın sermayesi 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildi. Banka geçen yıl ihracatçılara 49 milyar dolar destek sağladı. Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnası yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım.

Katma değerli üretimi desteklemek için güncellenmiş Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ile HIT-30 gibi programlar devreye alındı. YTAK programına yıllık 100 milyar lira limit tahsis edilirken, 3 yıl boyunca da toplam 300 milyar lira limit aktarılması planlanıyor. Programla, azami 10 yıl vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve uygun koşullu kredi kullandırılıyor.

HIT-30 kapsamında da yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme ve uzay alanlarındaki yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolar destek sağlanacak.

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