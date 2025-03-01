Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Yeni kredi paketi geliyor

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konacak. (AA)
PEŞ PEŞE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
Ekonomi programının belirlenmesinin ardından, ihracatçının desteklenmesi için günlük reeskont kredi limiti 300 milyon liradan 4 milyar liraya çıkarılarak reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı ve ihracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı.
Türk Eximbank'ın sermayesi 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildi. Banka geçen yıl ihracatçılara 49 milyar dolar destek sağladı. Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnası yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in X hesabından yaptığı paylaşım.
Katma değerli üretimi desteklemek için güncellenmiş Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ile HIT-30 gibi programlar devreye alındı. YTAK programına yıllık 100 milyar lira limit tahsis edilirken, 3 yıl boyunca da toplam 300 milyar lira limit aktarılması planlanıyor. Programla, azami 10 yıl vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve uygun koşullu kredi kullandırılıyor.
HIT-30 kapsamında da yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme ve uzay alanlarındaki yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolar destek sağlanacak.