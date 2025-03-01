Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Yeni kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , reel sektöre yönelik 50 milyar liralık kredi desteği sağlayacak yeni kefalet paketinin 15 gün içinde uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. (AA)

YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR

Bakanlık, ihracatçılara yönelik 41 milyar lira kefalet limiti ile yeni bir destek paketi sunacak ve bu paketle yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmi hedeflenecek.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında yeni destek paketleri yürürlüğe konulacak.

Söz konusu çalışmayla, ihracatçılar ve döviz hassasiyeti bulunan firmalar, oluşturulacak yaklaşık 50 milyar liralık kredi hacmiyle desteklenecek. Paketin toplam kefalet limiti 41 milyar lirayı bulacak.