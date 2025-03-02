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SGK'dan emekliye kaplıca müjdesi! Hangi şartlar var?

SGK, belli şartlarda alternatif tedavilerin masraflarını da karşılamaya başladı. Bunlardan birisi de kaplıcalar. İşte kaplıcalara bedava gitmek isteyenler için formül.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
SGK’dan emekliye kaplıca müjdesi! Hangi şartlar var?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sadece sigorta işlemleri ile ilgili olmayan sağlık konularında da önemli hizmetler yapıyor. Çalışanların, emeklilerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması bu çalışmalar neticesinde gerçekleşiyor.

Yine imkânı olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de bu anlamda devlet tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Bu arada bazı alternatif tedavilerde de SGK vatandaşın masraflarını karşılıyor.

MASRAFLAR KARŞILANIYOR
SGK, kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almış durumda. Bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılıyor. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

HANGİ ŞARTLAR VAR?
Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmeli.

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor. Bu liste SGK'nın sitesinde mevcut.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 iş günü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekiyor. Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.

Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.

Raporda/sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.

KARŞILANAN GİDERLER
- Kaplıcaya gidilmesi için mutat taşıt bedeli üzerinden yol parası
- Günlük giderler için gündelik
- Refakatçı yol ve gündelikleri

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