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TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek: "İstikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"

TÜİK piyasaların beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekonomistlerin beklentisinin aksine enflasyon aylık yüzde 2,27 olurken yıllık yıllık yüzde 39,05 oldu. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 08:03 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 10:37
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek: İstikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz

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TÜİK piyasaların beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık 2,27 olurken yıllık yıllık yüzde 39,05 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97 2,27


İSTİKRARLI DÜŞÜŞÜN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Sosyal medya hesabı) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Sosyal medya hesabı)

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti.

Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Sosyal medya hesabı) Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Sosyal medya hesabı)

Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.


TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %39,05, AYLIK %2,27 ARTTI

TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)

TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%), ŞUBAT 2025

TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu.

TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %39,47, AYLIK %2,32 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Grafik (AA)Grafik (AA)

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 artacağını tahmin ediyordu.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

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