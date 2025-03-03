TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek: "İstikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz"

Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Sosyal medya hesabı)

Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız.



TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %39,05, AYLIK %2,27 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)

TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%), ŞUBAT 2025

TÜİK enflasyon verileri (İnternet sitesi)

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.