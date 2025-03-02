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Çalışma hayatı değişiyor! Yeni sistemler geliyor

Önümüzdeki dönemde çalışma hayatında önemli değişiklikler yaşanacak. Başkan Erdoğan, kongre konuşmasında bunun önemli sinyallerini de verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Çalışma hayatı değişiyor! Yeni sistemler geliyor

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Tüm dünya son yıllarda yeni çalışma modellerini tartışıyor. Türkiye de bir süredir bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Üzerinde durulan modellerden biri de esnek çalışma. Çalışma saatlerinin iş-aile hayatı dengesini sağlayacak şekilde düzenlenmesini sağlayacak model önümüzdeki dönemlerde devreye girecek. Bunun yanında yarı zamanlı çalışma modelleri de yeniden organize edecek. Bütün bu yeni modeller özel sektörde olduğu kadar kamuda da kullanılacak. Yeni çalışma modelleri sadece çalışanlar için değil, kadınlar, engelliler, gençler ve yaşlılar için de yeni programlarla devreye girecek. Aile yılı ilan edilen 2025 önemli değişikliklere sahne olacak.

YENİ SİSTEMLER GELİYOR
Önceliklerinden birinin istihdam olduğunu belirten Başkan Erdoğan, şunları söylemişti:

"İş ve çalışma hayatımızı, teknolojide ve yeni sosyolojide meydana gelen değişimlerle uyumlu hale getireceğiz. Kadınların ve gençlerimizin istihdama daha yoğun katılmalarını temin edeceğiz. Nüfus politikalarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Alarm veren nüfus artış hızımızı yükseltecek, demografik bünyemizi güçlendireceğiz. Tamamlayıcı Sigorta Modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz."

İKİNCİ EMEKLİLİK BAŞLIYOR
Çalışanların emekli olduktan sonra hayat standartlarının düşmesini önleyecek tamamlayıcı emeklilik sistemi de bu yıl devreye girecek. Böylece çalışanlar SGK dışında ikinci bir emeklilik imkanına kavuşarak çift maaş alabilecek. Bunun dışında annelere tanınan yarı zamanlı çalışma hakkı kamuda da devreyle alınacak.

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