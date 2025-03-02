10 yıl çalışana tazminat: Süre farkı var! Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor?

Çalışanların en önemli güvencelerinden birini kıdem tazminatı oluşturuyor. Sadece işten çıkartılanlar değil, bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlar da kıdem tazminatını alabiliyor. Tazminatı alarak işten ayrılmanın yollarından biri de yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmek. Prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son iş yerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor.

10 yıl çalışana tazminat: Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor? (AA)

SÜRE FARKI VAR

Burada tamamlanması gereken prim gün sayısı işe giriş tarihine göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların kıdem tazminatı almak için en az 3600 gün priminin bulunması gerekiyor. 10 yıllık primi olanlar istifa ederek son iş yerlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyor. İlk defa sigortalı olunan tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7000 günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7000 günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçenler yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.