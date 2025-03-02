10 yıl çalışana tazminat: Süre farkı var! Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor?

Çalışanların en önemli güvencelerinden birini kıdem tazminatı oluşturuyor. Sadece işten çıkartılanlar değil, bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlar da kıdem tazminatını alabiliyor. Tazminatı alarak işten ayrılmanın yollarından biri de yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmek. Prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son iş yerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor.
10 yıl çalışana tazminat: Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor? (AA)
SÜRE FARKI VAR
Burada tamamlanması gereken prim gün sayısı işe giriş tarihine göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların kıdem tazminatı almak için en az 3600 gün priminin bulunması gerekiyor. 10 yıllık primi olanlar istifa ederek son iş yerlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyor. İlk defa sigortalı olunan tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7000 günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7000 günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçenler yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.
10 yıl çalışana tazminat: Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor? (AA)
2028 SONRASINDA YIL ŞARTI YOK
İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise emeklilik için prim şartı 7200 güne çıkıyor. Ancak bu kadar primi olmayanlar da kısmi emeklilik için geçerli primi sağlamaları halinde tazminatını alarak ayrılabiliyor. Burada işe başlangıç tarihine göre en az 4600-5400 prim gün gerekiyor. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Sadece, işe başladıkları tarihe göre değişen prim günü koşulunu yerine getirip getirmediklerine bakılacak.
Örneğin, Haziran 2008 tarihinde çalışmaya başlayan bir işçinin tazminatını alması için en az 4600 prim gününü tamamlaması gerekecek. Sigorta girişi 2009'da yapılan en az 4700, 2010'da olan 4800, 2016 ve sonrasında yapılan da 5400 gün prim günü tamamladığında tazminatını alarak işten ayrılabilecek.
10 yıl çalışana tazminat: Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor? (AA)
YAZI ALMAK ŞART
Prim şartlarını ve kıdem tazminatı alabilmek için gerekli en az 1 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar SGK'ya giderek bu şartları sağladıklarına dair yazı alabiliyor. Bu yazı olmadan istifa ederseniz kıdem tazminatı alamazsınız. O yüzden önce bu yazıyı almalı ve sonrasında da iş yerine vereceğiniz istifa dilekçesine eklemelisiniz. Dilekçede istifa sebebini olarak yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamanızı göstermelisiniz.