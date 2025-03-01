Türk Telekom’dan yerlilik hamlesi!

Türk Telekom'un iştiraki Argela, iş ortakları Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G'de yerli imkanlarla geliştirmeye odaklandığı yenilikçi çözümleri, İspanya'nın Barcelona kentinde teknoloji şirketlerinin buluştuğu GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak.



Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesinde ilklere imza atarak, yerli üretime desteklerini sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu: "5G, tüm sektörlerde yeni iş modeli inovasyonlarını ve dijitalleşmeyi mümkün kılarken, öncü çalışmalar gerçekleştirerek sürecin yol haritasını çiziyoruz. Argela, Etiya, ULAK Haberleşme ve i2i Systems ile 5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda yenilikçi çözümleri yerli imkanlarla üretmeye odaklandık. 5G'nin sağlayacağı faydalarla dijital dönüşüm yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörü olarak, 5G alanında milli bir ekosistemin oluşmasına katkı sunmaktan gurur duyuyoruz."

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