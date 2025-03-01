THY’den 10 yılda 60 milyar dolar yatırım! Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: "Katkı 1 trilyon dolara çıkacak"

Türk Hava Yolları (THY) 2024 yılı bilançosunu açıklandı. (Takvim.com.tr arşiv)



2033'te 171 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini, dünyada da ikinciliğe yükselmeyi amaçladıklarını söyleyen Bolat, şöyle konuştu: "10 yılda 60 milyar dolar yatırım yapacağız. 2003-2023 arasında 30 milyar dolar yatırım yapmıştık. Ekonomiye 500 milyar dolar katkı sağlamıştık. Gelecek 10 yılda da bu katkı 1 trilyon dolara çıkacak."



2025'TE 91 MİLYON YOLCUYA ULAŞACAK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Murat Şeker de 2024'te kapasite artışını yüzde 8'de tamamladıklarını belirterek, "Yolcu kapasitesini pandemi öncesinin yüzde 35 üzerine çıkardık. Filoya 120 uçak eklenmesi bunda etkili oldu. THY pandemiden en hızlı çıkan havayolu oldu. 2025'te de kapasite artışı yüzde 6-8 arasında olur. 2025'te 513-515 uçağa çıkacağız. Yolcu sayısını da 91 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise uçakların içindeki tüm sistemlerin yerli olacağını kaydederek, "Yeni gelen tüm uçakların koltukları yerli üretim. Business Class koltukları da yerli üretim olacak. 2025 sonuna kadar eğlence sistemini de kendimiz yapacağız." diye konuştu.