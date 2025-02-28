8.668 TL nakit destek! Devlet veriyor, herkes bilmiyor

Devlet, sosyal yardım alan bireyleri sadece maddi destekle sınırlı bırakmıyor; aynı zamanda iş gücüne katılmalarını teşvik ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından belirlenen ve çalışabilir durumda olduğu değerlendirilen kişiler İŞKUR'a yönlendiriliyor. Eğer bir işe yerleştirilirlerse, aynı yıl içinde bir kez olmak üzere brüt asgari ücretin üçte biri kadar ödeme alıyorlar.