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8.668 TL nakit destek! Devlet veriyor, herkes bilmiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemelerine devam ediyor. Pek bilinmeyen bir destek programı sayesinde, belirli şartları taşıyan bireyler 8.668 TL tutarında nakit yardımı alabiliyor.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:43
8.668 TL nakit destek! Devlet veriyor, herkes bilmiyor

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Devlet, sosyal yardım alan bireyleri sadece maddi destekle sınırlı bırakmıyor; aynı zamanda iş gücüne katılmalarını teşvik ediyor. Bu kapsamda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından belirlenen ve çalışabilir durumda olduğu değerlendirilen kişiler İŞKUR'a yönlendiriliyor. Eğer bir işe yerleştirilirlerse, aynı yıl içinde bir kez olmak üzere brüt asgari ücretin üçte biri kadar ödeme alıyorlar.

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📌 2025 yılı için bu destek tutarı 8.668 TL olarak belirlendi.

Kimler Yararlanabilir?

İşe Başlama Yardımı, her vatandaşa açık bir destek değil. Bu yardımdan yalnızca şu şartları taşıyan bireyler faydalanabiliyor:

✔️ 3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım alan hanelerde yaşamak

✔️ 18-55 yaş aralığında olmak

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✔️ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çalışabilir durumda değerlendirilmek

✔️ İŞKUR aracılığıyla bir işe yerleştirilmiş olmak

Eğer bu kriterleri karşılıyorsanız, işe başladıktan sonra bir defaya mahsus 8.668 TL destek alabilirsiniz.

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Hem İş Hem Nakit Desteği!

Bu program sayesinde, yalnızca bir işe yerleştirilmekle kalmıyor, aynı zamanda devletten ek bir maddi destek de alıyorsunuz. Böylece, işe başlangıç süreciniz daha rahat geçiyor.

Aile Bakanlığı Aile Bakanlığı

Kaynak: Başvuru süreci ve detaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

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