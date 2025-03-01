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Ev sahipleri için kira gelirinde beyan zamanı!

2024’te sahip olduğu konuttan 33 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenler 2 Nisan’a kadar beyanname verip ilk taksiti yatıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mart 2025
Ev sahipleri için kira gelirinde beyan zamanı!

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Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci başladı. Mülk sahipleri 1 Mart-2 Nisan arasında beyannamelerini doldurabilecek. Konuttan 2024'te yıllık 33 bin, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında gelir elde edenler ise beyanname vermeyecek.

KİRACI FORM DOLDURACAK
Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'kira bildirim formu' doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.

Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarının karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor.

HAZIR BEYAN İMKANI
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib.gov.tr' internet adresi üzerinden 'hazır beyanname sistemini' doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek. Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek.

2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin birinci taksiti damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksiti ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

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