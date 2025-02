Ramazan ayı için oteller ve restoranlar iftar menüleri hazırladı: Her keseye göre iftar!

11 ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor. Ramazan öncesi vatandaş iftar ve sahur alışverişlerini yaparken, restoranlar ve 5 yıldızlı oteller de iftar menülerini hazırladı. Belediyeler ve hayırseverler ise iftar çadırlarında verilecek yemekler için kolları sıvadı.



Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, normalde 150-200 lira bandında olan 4 çeşit yemekli menülerin iftarlıkların eklenmesiyle 380-420 lira arasında değiştiğini belirterek, "Paket servis tercih edenler için bu fiyatlar 550-600 lira seviyesine çıkarken, çadır ya da bahçelerde masaya servis edilen iftar yemeklerinde fiyatlar 650 liradan bin liraya kadar ulaşacak" dedi.



Lüks otellerdeki iftar menülerinin fiyatları da belli oldu. En pahalı fiyat ise kişi başı 6 bin lira ile Çırağan Palace Kempinski'deki Tuğra Restoran'da görüldü. Four Seasons Otel de Aqua Restoran'daki açık büfe 4 bin 95 lira, Ocakbaşı Restoran'daki fiks menü 5 bin 250 lira iftar fiyatıyla Çırağan'ı takip etti. İstanbul'daki bazı otel ve restoranlardaki kişi başı iftar fiyatları şöyle:



Swiss Otel Sabrosa Restoran: 3 bin 750 lira

Raffles Hotel: 4 bin 950 lira

CVK Park Bosphorus İstanbul: 3 bin 600 lira.

Develi Kebap: 2 bin 550 lira.

Kaşıbeyaz Florya: 2 bin 500 lira.

The Grand Tarabya: 2 bin 800 lira.

Ramazan Bingöl: 2 bin 250 lira.

The Ritz Carlton: 3 bin 600 lira.



RAMAZAN KOLİLERİ 369 TL'DEN BAŞLIYOR

Büyük marketler Ramazan kolilerinin satışına başladı. Migros'ta 13 ürünlü paket 369,95, 23 ürünlü paket 629,95 liradan sunuldu. CarrefourSA'da 13 ürünlü koli 369,95, 23 ürünlü koli 629,95, 26 ürünlü koli 799,95 liradan satılırken; Metro ise 13 çeşit ürünlü erzak paketini 465, 21 ürünlü paketi 890, 23 ürünlü paketi bin 50 liradan tüketicilerle buluşturdu. ŞOK market de 13 ürünlü erzak paketini 425 lira fiyatla sundu.



ESNAFTAN "MERDİVEN ALTI ÜRÜN" UYARISI

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'merdiven altı' iş yerlerinde üretilen ürünlere karşı vatandaşları uyardı: "Özellikle tatlı, şekerleme, peynir, zeytin ve et ürünleri gibi yiyeceklerde büyük risk söz konusu. Sadece fiyatına ya da dış görünüşüne bakarak ürün satın almamalıyız. Bilinen ve güvenilen esnaftan alışveriş yapılmalı."

