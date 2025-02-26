Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan: İstanbul için harekete geçme zamanı!

Sektörün 2025 hedef ve beklentilerini paylaşan Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Bu yılı trafik sigortalarının yüzde 45, kasko tarafının ise yüzde 35 civarında bir büyüme ile tamamlaması beklenebilir" dedi. Erdoğan, sigorta sektörünün 2025 ajandasında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) gibi önemli dönüşüm başlıklarının bulunduğunu da hatırlattı.

Tüm dünyada artan doğal afet risklerinin sigortacılığın en önemli gündemlerinden biri haline geldiğinin altını çizen Erdoğan, ülkemizde de özellikle olası bir İstanbul depremi gerçeğine karşı etkili bir farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti. "İstanbul için vakit kaybetmeden harekete geçme zamanı" diyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Mevcut DASK'ın geliştirilmesi ile ilgili yani Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) ürünü üzerinde çalışmalar uzun zamandır devam ediyor. Ancak penetrasyonu artırmak adına yeterli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısı ile olası İstanbul depreminin risklerini hem zorunlu sigortalar hem de konut sigortalarına dair farkındalıkla el ele yönetmeliyiz. Bizim açımızdan en doğru çözüm, sigorta poliçelerinin, sigorta ettiren açısından vergi avantajlarına çevrilebilmesi yönünde. Konut ve iş yeri sigortalarının devletimizce daha fazla teşvik edilmesinin depremin finansal kayıplarını asgariye indirmek konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum."