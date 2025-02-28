İşçiler için talepler belli oldu: Pazarlık zamanı!

Karayolları, demiryolları, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor.



TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2025- 2026'daki ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne dair ortak zam talebini içeren taslağı Çalışma Bakanlığı'na sundu.



İki konfederasyon, işçilerin günlük en düşük ücretinin bin 800 lira olmasını, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılmasını ve yüzde 10 refah payı verilmesini istedi.

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