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TCMB’den döviz kredilerinde sıkılaşma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yabancı para kredileri için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e indirildiğini bildirdi. İstisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamı da daraltıldı.

AA AA
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 00:34 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 00:34
TCMB’den döviz kredilerinde sıkılaşma adımı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi.

TCMB (AA)TCMB (AA)

TCMB, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

ABD doları (AA)ABD doları (AA)

Açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5'e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.

TCMB, en son ocak ayının başında yaptığı değişiklik ile yabancı para krediler için büyüme sınırını yüzde 1'e düşürmüştü. Ancak bu değişikliği takip eden iki ayda yabancı para kredi büyümesi istisna tutulan kredilerin etkisiyle büyüme sınırının üzerinde gerçekleşmişti.

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