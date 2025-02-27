Samsun’a 1.5 milyar dolarlık dev yatırım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Türkiye'de yabancı araba firmalarının yatırımlarının arttığına değinmişti.



Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım yaparak 150 bin üretim yapması beklenen BYD'nin ardından bir başka yatırım da Samsun'a geldi. Chery firmasının Samsun'da planladığı otomobil fabrikası yatırımının 1.5-2 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Türkiye'de elektrikli ve hibrit araç üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Chery, Samsun'da kuracağı fabrika ile 150 bine yakın üretim yapacak.



Yatırımın 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda kurulması ve ilk etapta 25 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Chery'nin Türkiye'de en çok satılan modelleri Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro ve Omoda'ların fiyatlarında da düşüş bekleniyor. Yerli üretimle ilave gümrük vergisinden muaf tutulan otomobiller yerli piyasada daha uyguna satılabilecek. RANA BÜYÜKTAŞ

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