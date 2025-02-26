ATM’lerde yeni dönem: Güvenlik kamerası tanımazsa işlem yapılamayacak

Adalet Bakanlığı'nın 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında artık ATM'lerden işlem yapabilmek için güvenlik kameralarının yüz tanıma özelliği ile kimlik doğrulaması zorunlu hale gelecek.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yapılacak düzenlemelerle banka ve finans kuruluşlarının görev ile yetkilerinin kapsamı genişletilerek sorumlulukları artırılacak, banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yeni yükümlülükler getirilerek bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda, ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla banka ve finans kuruluşları ile telefon aboneliklerinde yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak.