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İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES'i büyütecek

2025 yılına hızlı bir giriş yapan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 1 trilyon lirayı aşarken büyük katkı Tamamlayıcı Emeklilik sonrası gelecek.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES’i büyütecek

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Her geçen gün ilginin katlanarak arttığı Bireysel Emeklilik Sistemi, 2025 yılına da hızlı girdi. Sistem ilk ayında 9 milyon 579 bin katılımcıya ulaşırken fon büyüklüğü 1 trilyon 195 milyar liraya ulaştı. Katılımcı sayısının 7 milyon 555 bin olduğu Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise fon büyüklüğü 90.6 milyar lira oldu. Böylelikle sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 17 milyon 133 bini, toplam fon büyüklüğü de OKS ve Devlet Katkısı dahil 1 trilyon 285 milyar TL'yi aştı.

İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES'i büyütecek (AA)İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES'i büyütecek (AA)

DEVLET KATKISI VE ÇOCUKLAR
BES'teki hızlı büyüme özellikle devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılması ve 18 yaşın altındaki çocukların da sisteme dahil edilmesi kararlarıyla hızlandı. Katkının büyümesi cazibeyi artırırken aileler küçük çocuklarını da sisteme sokarak bir tasarruf kumbarası oluşturmuş oldu. Bu noktada 18 yaş altı katılımcı 1.4 milyona ulaşırken fon büyüklüğü de 37 milyar TL'yi aştı. Ancak BES'in asıl patlamayı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin devreye girmesiyle yapması bekleniyor.

İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES'i büyütecek (AA)İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES'i büyütecek (AA)

HERKESE İKİNCİ EMEKLİLİK
Orta Vadeli Program'da yer alan ve 2025 yılının son çeyreği ile 2026 yılı başında devreye alınması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacak. Çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumu dışında ikinci bir prim ödeme sistemine alınacak.

Böylece hem SGK hem de TES primleri ödenecek. Bugün 45 yaş altına uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) benzeri bir uygulama ile primler birikecek. Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor. Ancak sistem zorunlu değil. Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor. Yeni sistem zorunlu olacak ve süre sonunda emeklilik kazanılacak.

İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES'i büyütecek (AA)İkinci emeklilik geliyor! Tamamlayıcı sistem BES'i büyütecek (AA)

ÜÇLÜ PRİM DESTEĞİ
Çalışanların SGK primlerini işveren ödüyor. Bağ-Kurda ise kendileri ödeme yapıyor. Tamamlayıcı sistemde üçlü bir yapı olacak. Üzerinde çalışılan modele göre kişi brüt maaşının en az yüzde 3'ünü öderken işveren de aynı oranda katkı yapacak. Ödenen prim miktarının yüzde 30 kadarını da devlet katkısı yapılacak. Böylece sistemde oluşan birikim daha da artacak.

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