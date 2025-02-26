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Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası"na yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın detaylarını açıkladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" büyük ilgi görüyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan kampanyada, ilk bir haftada 1.623 konut satıldı. Peki toplam kaç konut satılacak, kampanya detayları neler?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:39
Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" büyük ilgi görüyor.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

KAÇ KONUT SATILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 18 Şubat 2025 tarihinde duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat 2025'te gerçekleştirdiği basın toplantısında detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ilk 1 haftada 4 bin 500 konuttan 1.623'ü satıldı.

Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası"na yoğun ilgi!

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

25 PROJEYİ KAPSIYOR

Emlak Konut GYO'nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası", ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayalini kurduğu eve sahip olmak isteyenler, kampanya hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri ve web sitesi üzerinden kampanyaya yoğun talep oluştururken aileleriyle birlikte satış ofislerine de giderek detaylı bilgi aldı.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

SATIŞ OFİSLERİ, ÇAĞRI MERKEZİ VE WEB SİTESİNDE YOĞUNLUK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 19 Şubat'taki basın toplantısında, "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın sınırlı süreli ve sınırlı sayıda konut için geçerli olduğunu belirtmişti.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

Kampanyanın başlamasının ardından, 26 Şubat'a kadar geçen bir haftalık süreçte 213 bin 409 kişi, detaylı bilgi almak için form doldurdu. Ayrıca, müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı geldi. Bununla birlikte satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı da 13 bini geçti.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

EMLAK KONUT PROJELERİNE YOĞUN İLGİ

Emlak Konut GYO'nun "Kazançlı Yatırım Kampanyası"na başvuru yapan vatandaşlar, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları gibi projelere yoğun ilgi gösterdi.

Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası"na yoğun ilgi!

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

EMLAK KONUT'UN SUNDUĞU 3 FİNANSMAN MODELİ

Emlak Konut GYO, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara 3 farklı finansman modelini sunuyor.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkânı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

Üçüncü modelde, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...

Öte yandan Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut'un www.emlakkonut.com.tr web sitesinden, 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabilirler.

Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...
Emlak Konut’un Kazançlı Yatırım Kampanyasına yoğun ilgi! 1 haftada kaç konut satıldı? İşte kampanya detayları...