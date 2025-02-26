KAÇ KONUT SATILDI? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 18 Şubat 2025 tarihinde duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat 2025'te gerçekleştirdiği basın toplantısında detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ilk 1 haftada 4 bin 500 konuttan 1.623'ü satıldı. Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası"na yoğun ilgi!

25 PROJEYİ KAPSIYOR Emlak Konut GYO'nun İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası", ev almak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Hayalini kurduğu eve sahip olmak isteyenler, kampanya hakkında bilgi almak için müşteri hizmetleri ve web sitesi üzerinden kampanyaya yoğun talep oluştururken aileleriyle birlikte satış ofislerine de giderek detaylı bilgi aldı.

SATIŞ OFİSLERİ, ÇAĞRI MERKEZİ VE WEB SİTESİNDE YOĞUNLUK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 19 Şubat'taki basın toplantısında, "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın sınırlı süreli ve sınırlı sayıda konut için geçerli olduğunu belirtmişti.