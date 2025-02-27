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Halkbank 3 trilyonluk aktif büyüklüğe ulaştı!

Halkbank, 2023 yıl sonuna göre aktif büyüklüğünü yüzde 37 artışla 3 trilyon TL seviyesine taşıdı. Ekonomiye 2.3 trilyon TL katkı sağladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Halkbank 3 trilyonluk aktif büyüklüğe ulaştı!

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Halkbank, 2024'ün son çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. 2023 yıl sonuna göre aktif büyüklüğünü yüzde 37 artışla 3 trilyon TL seviyesine taşıyan banka, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 2.3 trilyon TL katkı sağladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Projelerimizi güçlendirirken; ihracatımıza ivme katacak iş birlikleri, sürdürülebilirlik ve girişimcilik odaklı çalışmalarla dolu bir yılı geride bıraktık. KOBİ ve esnafımıza yönelik desteklerimizi daha da güçlendirdik" dedi.

Arslan, şöyle konuştu: Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edilen 2025 yılında da tüm imkânlarımızla toplumumuzun her kesiminin yanında yer almaya devam edeceğiz. 'Halkbank Ailem' çatısı altında sunduğumuz Evlilik Kredisi, Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi, Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi, Paraf Ailem, Prim İadeli Hayat Sigortası, 18 Yaş Altı BES ve Yaşlı Bakım Sigortası ürünlerimizle ailelerin finansal yükünü hafifletmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemekteyiz.

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