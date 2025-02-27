Market cepe girdi: Sebze meyve kategorisine illgi arttı!

Ramazan'ın yaklaşmasıyla iftar ve sahur hazırlıkları başlarken, alışveriş alışkanlıklarının değiştiği son yıllarda online market uygulamalarına ilgi arttı. Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre kartla yapılan online alışverişlerde, market alışverişinin de yer aldığı kategori altındaki harcamalarda, Ramazan'a denk gelen aylık tutar, 2024 yılında 35 milyar lirayı aştı.



Büyük market alışverişlerini hızlı ve zahmetsiz şekilde karşılayan GetirBüyük, kullanıcılarının Ramazan döneminde verdiği siparişlere göre online market alışveriş alışkanlıklarını değerlendirdi. GetirBüyük kullanıcılarının 2024 yılı Ramazan alışverişlerine bakıldığında meyve ve sebze kategorisi Ramazan dışı döneme göre yüzde 11 yükselerek en çok sipariş verilen kategori oldu.



RAMAZAN PİDESİNE BÜYÜK İLGİ

GetirBüyük verilerine göre, Ramazan ayında sofralarla buluşan ramazan pidesi, her 10 sepetten birinde yer aldı. GetirBüyük kullanıcılarının sipariş tercihleri Ramazan döneminde iftardan 4 saat önceye yoğunlaşıyor. Ramazan dönemindeki temel gıda tercihlerinde salça yüzde 22, bakliyat yüzde 17, un yüzde 13, tereyağı yüzde 16, baharat yüzde 34 artış gösterdi. Hurma siparişleri Ramazan döneminde 4 kat, iftariyeliklerin yıldızı pastırma satışları ise 11 kat arttı. Ramazan'ın tatlısı güllaç ve kadayıf olurken, çaysız olmaz diyen Türkiye'de, 10 kat fazla çay sipariş edildi.



GETİRBÜYÜK'TEN BÜYÜME HEDEFİ

Türkiye çapında 47 ilde 5 binden fazla ürünü uygun fiyatlarla ve zahmetsizce kullanıcılarına ulaştırdıklarını ifade eden Getir Market Genel Müdürü Elif Çar, "GetirBüyük ile son dört yılda 50 kat büyüyerek toplamda 81 milyon sipariş adedine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Online market pazar payının her geçen yıl önemli ölçüde arttığı ülkemizde, son dört yılda meyve ve sebze kategorisinde 44 kat, temel gıda kategorisinde 40 kat, ev ve yaşam kategorisinde 50 kat büyüme kaydettik. Bu yıl ise, GetirBüyük'te inovasyona dayalı kusursuz müşteri deneyimi odağımız ve kampanyasız bile uygun fiyat stratejimiz ile yüzde 25 büyümeyi hedefliyoruz. Büyümeyi gerçekleştirirken kullanıcılarımıza tercihlerine uygun avantajlar sunmayı da çok önemsiyoruz. Bu kapsamda 2025 Ramazan döneminde yaklaşık 300 milyon TL'lik kampanya ile kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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