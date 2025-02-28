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Ehramı tanıtmak için dernek kuran Erzurumlu kadın girişimciler istihdama katkı sağlıyor!

Erzurumlu iş kadınları Hülya Saltuklu ile Emine Kahveci, kurdukları kooperatifle 50 kadına da istihdam sağlıyor ve geleneksel dokuması ehramı dünyaya tanıtmak istiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Ehramı tanıtmak için dernek kuran Erzurumlu kadın girişimciler istihdama katkı sağlıyor!

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Yüzde yüz koyun yününden yapılan yörelerinin geleneksel dokuması ehramı dünyaya tanıtmak isteyen Erzurumlu iş kadınları Hülya Saltuklu ile Emine Kahveci, kurdukları kooperatifle 50 kadına da istihdam sağlıyor.Kadın girişimci Saltuklu, 22 yıl icra ettiği el sanatları ve nakış öğretmenliğinden emekli olur olmaz, ehramı tanıtmak için bir dernek kurdu.

Hem geleneksel yöntemlerle ehram dokumasını üretmek hem de Erzurumlu kadınlara istihdam sağlamak için derneği kooperatife dönüştürmek istediğinde Saltuklu'nun yardımına Erzurumlu iş kadını Emine Kahveci yetişti. İki cesur kadının önayak olduğu kooperatifte, şimdi 50 kadın evine ekmek götürüyor ve çocuklarının eğitimine katkıda bulunuyor.

Bölge insanın yüzyıllardır örtünmek için kullandığı ehramı, modern kıyafetler ve aksesuarlara dönüştüren Erzurumlu kadın girişimciler, dünyaya açılma yolundaki hedeflerini AA muhabirine anlattı.Hülya Saltuklu, Erzurum'da kadınların örtünmek için kullandığı tamamen ince eğrilen koyun yününden örülmüş ehramın, nakışlarla süslenen ve renkleriyle mesajlar veren geleneksel bir dokuma türü olduğunu söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ehramın hikayesinin kıştan çıkan koyunların, baharla birlikte kırkımıyla başladığını aktaran Saltuklu, elde edilen yünlerin, kadınlar tarafından derede yıkandığını, yaklaşık yarım saat güneşte bekletildikten sonra tokaçlarla dövüldüğünü anlattı.

Saltuklu, hiçbir temizlik malzemesi kullanılmadan dakikalarca tokaçlama işleminden geçirilen yünlerin, kirlerinden arındırıldıktan sonra durulama suyundan geçirilerek, iplere asıldığını belirtti.

Güneşte kurutulan yünlerin, kadınlar tarafından demir dişli taraklarla tarandığını ve yörede "teşi" olarak bilinen aletlerle iplik haline dönüştürüldüğünü anlatan Saltuklu, saatler süren çalışma sonrası hazırlanan yün ipliklerin, ehram dokuması için tezgahlara gönderildiğini aktardı.

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