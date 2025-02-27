Depremzedeye 40 milyar TL

Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Bölgedeki yaralar sarılıp vatandaşlar kalıcı konutlarına kavuşurken sigorta şirketleri de depremzedelerin maddi zararlarını karşılayarak yanlarında oldu.



Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), depremlerden etkilenen 11 kente 630 bin hasar ihbarına karşılık 39.7 milyar liranın üzerinde tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Bu rakamın yaklaşık yüzde 90'lık kısmı 6 ayda ödenirken, 2023'te tazminat ödemelerinin büyük bir kısmı tamamlandı. DASK'ın kuruluşundan bu yana geçen 25 yılda, Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçe sayısı yaklaşık 12 milyona ulaştı.

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