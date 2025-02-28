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Bayburt'ta çağdaş sanat doğayla buluşuyor: Buz ve nakış

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın “Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi” projesi kapsamında, Prof. Dr. Mehmet Kavukçu’nun gerçekleştirdiği özgün performans, Bayburt’un karlı tepelerinde doğanın ve kadının gücünü buluşturuyor. Kadın Eğitim Merkezi şantiyesinde buz heykeller aracılığıyla kadının üretkenliği ve dayanıklılığını görselleştiren performans, kış mevsiminin doğal döngüsüyle bütünleşiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Bayburt’ta çağdaş sanat doğayla buluşuyor: Buz ve nakış

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Doğu Anadolu'nun zorlu kış coğrafyasında, sanatın ve kadın gücünün benzersiz bir buluşmasına tanıklık ediyoruz. Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın "Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi" projesi kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu'nun imzasını taşıyan özgün bir performans, Bayburt'un karlı tepelerindeki Kadın Eğitim Merkezinin şantiye alanında hayat buluyor.

Bu performans, Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın kadın eğitimi, istihdamı ve güçlendirmesi vizyonunun yaratıcı bir yansıması olarak, doğanın zorlu koşullarında bile üretmeye devam eden Anadolu kadınının gücünü simgeliyor.

Çağdaş sanatın doğayla buluştuğu bu projede, buzun şeffaflığı ve nakışı, kadının gücü ve zarafetiyle bütünleşiyor. Prof. Dr. Kavukçu, doğanın en sert halini sanatsal bir dile dönüştürürken, kadının üretkenliğini ve dayanıklılığını buz heykeller aracılığıyla görselleştiriyor. "Sanat bir yaşam biçimine dönmeli," diyor Prof. Dr. Kavukçu ve ekliyor: "Doğayla kurulan ilişki bir ikna sürecidir. Bu projede biz doğayı ikna ediyoruz: 'Gel beraber çalışalım' diyoruz. Bu, insan ve doğa arasında derinlikli bir iletişim boyutudur. Burada sadece insandan insana değil, doğadan insana uzanan bir diyalog var."

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, projenin özgünlüğünü şöyle değerlendiriyor: "Buzun şeffaflığı ve yarattığı nakış, kadına ne kadar da yakışıyor. Bizim nakış kültürümüz hep kadından gelir. Bu projede buz, tıpkı kadınlarımız gibi hem dayanıklılığın hem de inceliğin temsilcisi oluyor."

Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi'nin başarısının, toplumun her kesiminden gelecek gönüllü destekleriyle katlanarak artacağını belirten Hüsamettin Koçan, "Yirmi yıl önce Baksı'da bir hayal ile çıktığımız yolda, bugün yeni bir dönüm noktasındayız. Çoruh'un kıyısında yükselen Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi, sadece bir bina değil, kadim Anadolu topraklarında yeşeren umudun ta kendisi. Ancak bu yolculukta yalnız değiliz, yalnız olmamalıyız. Nasıl ki bir kilim tek başına dokunmaz, bir nakış tek iğneyle işlenmezse, bu merkez de ancak sizlerin desteğiyle tam anlamına kavuşacak. Her bir gönüllümüz, bu büyük dokumanın vazgeçilmez bir parçası olacak. Bu toprakların kadim geleneğinde var olan imece kültürünü, modern zamanın ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz. Sizleri, bu büyük dönüşümün parçası olmaya davet ediyorum. Gelin, Bayburtlu kadınlarımızın ekonomik bağımsızlık yolculuğuna ortak olun. Gelin, geleneksel el sanatlarımızı dünyaya açalım. Gelin, bu toprakların hikâyesini birlikte yazalım" dedi.

Performans, yalnızca görsel bir deneyim sunmanın ötesine geçiyor. Proje kapsamında, gökyüzünün özgür ruhlarına sofra kurulurken, sanatın ve doğanın dans ettiği yeni bir boyut açılıyor. Kuşlar için serpilen yemler, gelecekte filizlenecek bir diyaloğun tohumları gibi bekliyor.

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