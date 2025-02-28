Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi ve TÜİK raporu yayınlandı: Kadın girişimciler en çok bu sektörleri seviyor!

Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi ve TÜİK raporuna göre, kadın girişimcilerin kurdukları işletmelerin faaliyet alanlarında toptan ve perakende ticaret (%24) ile imalat (%20) en öne çıkan sektörler arasında yer alıyor. Bu rapora göre, kadın girişimcilerin %56'sı 1-5 çalışanlı küçük işletmeler kurarken, şirketlerinin %75'ine sahip oldukları görülüyor.



Bu yapı, kadınların finansal ve operasyonel kontrolü elinde bulundurmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, kadın girişimciler sadece geleneksel ticaret ve üretimle sınırlı kalmayıp, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilimsel–teknik faaliyetler ve idari destek hizmetleri gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bu sektörlerde yer alan işletmeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabet edebilme kapasitesine sahip oluyor.



İLHAM VEREN YEREL VE GLOBAL BAŞARI HİKÂYELERİ

Tarihsel örneklerden günümüze uzanan kadın girişimcilik serüveni, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kadınların cesaret ve kararlılıklarıyla öne çıktığını gösteriyor. Devletlerarası iş birlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları'nın protokolleri çerçevesinde; savunma sanayine yönelik yeni nesil simülatörler geliştiren kadın girişimciler teknoloji ve yenilik alanlarında da dikkat çekici projelere imza atıyor.



Bu örnekler, kadın girişimcilerin sadece ticaret ve üretim değil; aynı zamanda teknolojik, bilimsel ve sosyal alanlarda da fark yaratabilecek potansiyele sahip olduklarını ortaya koyuyor.



DESTEK MEKANİZMALARI VE BEKLENTİLER

Kadın girişimciliğinin büyümesinde, finansal destek, mentor ağları ve politikalar önemli rol oynuyor.



Finansman Kolaylıkları: KOSGEB, bankalar ve kredi garantisi fonları aracılığıyla kadın girişimcilere özel finansman imkanları sağlanıyor.



Mentorluk ve Ağ Oluşturma: Üniversite ve STK'lar tarafından sunulan mentorluk programları, kadın girişimcilerin sektörel deneyimlerini artırarak iş

dünyasında daha etkin olmalarını destekliyor.



Devlet ve Özel Sektör İş Birlikleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği protokoller, kadınların özellikle ileri teknoloji, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında daha aktif rol almasını gelecek vadeden projeler ve artan destek mekanizmaları sayesinde, kadın girişimcilerin Türkiye ekonomisindeki rolünün daha da güçleneceği ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.



Kadın girişimcilerin Türkiye'deki faaliyet alanları, toptan–perakende ticaret ve imalat gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra bilgi teknolojileri, bilimsel–teknik ve destek hizmetleri gibi yenilikçi alanlarda da yoğunlaşıyor.



Hem yerel başarı hikayeleri hem de küresel örnekler, kadın girişimcilerin ekonomik büyüme ve toplumsal dönüşümde kritik rol oynadığını kanıtlıyor. Devlet destekleri, özel sektör iş birlikleri ve güçlü mentor ağlarıyla desteklenen bu dinamizm, Türkiye'nin ekonomisinde kadın girişimciliğinin geleceğe umutla bakılmasını sağlıyor.

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