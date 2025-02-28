PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi ve TÜİK raporu yayınlandı: Kadın girişimciler en çok bu sektörleri seviyor!

Türkiye ekonomisinde kadın girişimciliği, son yıllarda hızla artan dinamizmi ve yenilikçi projeleriyle gündemde. Araştırmalar, kadın girişimcilerin özellikle toptan–perakende ticaret, imalat, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilimsel–teknik faaliyetler ile idari ve destek hizmetleri gibi sektörlerde yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Bu durum, hem mikro ölçekli işletmelerin hem de teknolojik ve inovatif girişimlerin ülke ekonomisine katkısını artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025
Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi ve TÜİK raporu yayınlandı: Kadın girişimciler en çok bu sektörleri seviyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi ve TÜİK raporuna göre, kadın girişimcilerin kurdukları işletmelerin faaliyet alanlarında toptan ve perakende ticaret (%24) ile imalat (%20) en öne çıkan sektörler arasında yer alıyor. Bu rapora göre, kadın girişimcilerin %56'sı 1-5 çalışanlı küçük işletmeler kurarken, şirketlerinin %75'ine sahip oldukları görülüyor.

Bu yapı, kadınların finansal ve operasyonel kontrolü elinde bulundurmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, kadın girişimciler sadece geleneksel ticaret ve üretimle sınırlı kalmayıp, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilimsel–teknik faaliyetler ve idari destek hizmetleri gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bu sektörlerde yer alan işletmeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabet edebilme kapasitesine sahip oluyor.

İLHAM VEREN YEREL VE GLOBAL BAŞARI HİKÂYELERİ
Tarihsel örneklerden günümüze uzanan kadın girişimcilik serüveni, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde kadınların cesaret ve kararlılıklarıyla öne çıktığını gösteriyor. Devletlerarası iş birlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları'nın protokolleri çerçevesinde; savunma sanayine yönelik yeni nesil simülatörler geliştiren kadın girişimciler teknoloji ve yenilik alanlarında da dikkat çekici projelere imza atıyor.

Bu örnekler, kadın girişimcilerin sadece ticaret ve üretim değil; aynı zamanda teknolojik, bilimsel ve sosyal alanlarda da fark yaratabilecek potansiyele sahip olduklarını ortaya koyuyor.

DESTEK MEKANİZMALARI VE BEKLENTİLER
Kadın girişimciliğinin büyümesinde, finansal destek, mentor ağları ve politikalar önemli rol oynuyor.

Finansman Kolaylıkları: KOSGEB, bankalar ve kredi garantisi fonları aracılığıyla kadın girişimcilere özel finansman imkanları sağlanıyor.

Mentorluk ve Ağ Oluşturma: Üniversite ve STK'lar tarafından sunulan mentorluk programları, kadın girişimcilerin sektörel deneyimlerini artırarak iş
dünyasında daha etkin olmalarını destekliyor.

Devlet ve Özel Sektör İş Birlikleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği protokoller, kadınların özellikle ileri teknoloji, yapay zekâ, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında daha aktif rol almasını gelecek vadeden projeler ve artan destek mekanizmaları sayesinde, kadın girişimcilerin Türkiye ekonomisindeki rolünün daha da güçleneceği ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

Kadın girişimcilerin Türkiye'deki faaliyet alanları, toptan–perakende ticaret ve imalat gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra bilgi teknolojileri, bilimsel–teknik ve destek hizmetleri gibi yenilikçi alanlarda da yoğunlaşıyor.

Hem yerel başarı hikayeleri hem de küresel örnekler, kadın girişimcilerin ekonomik büyüme ve toplumsal dönüşümde kritik rol oynadığını kanıtlıyor. Devlet destekleri, özel sektör iş birlikleri ve güçlü mentor ağlarıyla desteklenen bu dinamizm, Türkiye'nin ekonomisinde kadın girişimciliğinin geleceğe umutla bakılmasını sağlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının şifreleri: İmralı’daki 3 tutuklu kim? Neden mikrofon var?
EMEKLİYE ÇİFT MAAŞ ÇİFT PROMOSYON | İki maaş alana en az 21 bin 704 TL! Kimler yararlanabilir?
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Kaos tetikçisi The Economist’ten küstah manşet! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
Devletten evlenenlere 4 koldan destek: Çeyiz hesabına 166 bin TL katkı, faizsiz 150 bin TL!
Cimbom’a kart piyangosu! Galatasaray - Konyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi
DEM heyeti İmralı’nın çağrısını hem Türkçe hem Kürtçe okudu! Öcalan PKK’nın selasını verdi: Kongreyi toplayın kendinizi feshedin
Kusursuz final! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?