SGK denetimleri sıklaştırdı: Binlerce sahte sigortalı tespit edildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024'teki denetimlerinde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu saptanırken, çalışmadığı halde primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigortalılığı iptal edildi. Sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yapılan denetimlerde ilginç tablolarla da karşılaşıldı.



İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sahte sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi. Sigortalı gösterilen bazı kişilerin farklı illerde ikamet ettiği ortaya çıkarılırken, 40 metrekarelik dükkanın 2 masa ve 10 sandalyeden ibaret olduğu görüldü.



Denetmenler, farklı bir ilde ise apartman dairesinde danışmanlık firması olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde 540 kişinin sahte sigortalı olduğunu ortaya çıkardı. Geçen yılki denetimlerde kayıt dışı istihdam nedeniyle iş yerlerine 2 milyar 36 milyon lira ceza kesildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN