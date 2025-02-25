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Bitcoin fiyatı bugün neden düştü? BTC 91.000 doların altına geriledi

Bitcoin, 25 Şubat 2025 itibarıyla 91.000 doların altına gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Peki, BTC fiyatındaki bu ani gerilemenin sebepleri neler? İşte Bitcoin’in düşmesine neden olan faktörler ve bugünkü Bitcoin fiyatı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:23 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:42
Bitcoin fiyatı bugün neden düştü? BTC 91.000 doların altına geriledi

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    Bitcoin, 25 Şubat 2025 itibarıyla 91.000 doların altına gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Bu gerilemenin arkasında bir dizi makroekonomik ve kriptoya özgü faktörlerin yer aldığı ileri sürülüyor. Peki, BTC fiyatındaki bu ani düşüşün sebepleri neler? İşte Bitcoin'in fiyatının düşmesine neden olan faktörler...

    (AA)(AA)

    Trump'ın Yeni Tarifeleri Bitcoin Fiyatını Nasıl Etkiledi?

    FinanceMagnates'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi açıklamaları, enflasyon korkularını tetikledi. Bu durum, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmalarına yol açarak Bitcoin fiyatını olumsuz etkiledi.

    (AA)(AA)

    Kripto Piyasasında Neden Büyük Bir Düşüş Yaşandı?

    Bitcoin'in düşüşü, kripto para piyasasında geniş bir kayba yol açtı. Piyasadaki toplam değer, yaklaşık %8 azalarak 3,09 trilyon dolara geriledi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bitcoin ETF'lerinden Yapılan Çıkışlar Fiyatı Nasıl Etkiliyor?

    Bitcoin ETF'lerinden yapılan 552,5 milyon dolarlık çıkış, kurumsal talebin azaldığını ve büyük yatırımcıların piyasadan çekildiğini gösteriyor. Bu durum, Bitcoin fiyatı üzerinde baskı yaratarak düşüşe neden oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bitcoin'in Geleneksel Piyasalarla Olan Korelasyonu Artıyor Mu?

    Bitcoin'in geleneksel finans piyasalarıyla daha fazla korelasyon göstermesi, Bitcoin fiyatının düşüşünü hızlandırdı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bitcoin Fiyatı Teknik Olarak Nerelere Gerileyebilir?

    Bitcoin şu anda 91.000 ile 90.000 dolar arasında kritik bir aralıkta konumlanıyor. Teknik analizlere göre, bu seviyenin kırılması halinde Bitcoin'in daha da düşmesi bekleniyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BTC'nin fiyatı 70.000 dolara kadar gerileyebilir mi?

    Bitcoin'in fiyatındaki bu düşüş, makroekonomik faktörler, kurumsal talepten gelen azalma ve kripto para piyasalarındaki gerileme ile ilişkilidir. Yatırımcılar, Bitcoin'in 90.000 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak görmeye devam ediyor ve bu seviyenin korunup korunamayacağını yakından takip ediyor.

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