Bitcoin fiyatı bugün neden düştü? BTC 91.000 doların altına geriledi

(Takvim Foto Arşiv) Bitcoin ETF'lerinden Yapılan Çıkışlar Fiyatı Nasıl Etkiliyor? Bitcoin ETF'lerinden yapılan 552,5 milyon dolarlık çıkış, kurumsal talebin azaldığını ve büyük yatırımcıların piyasadan çekildiğini gösteriyor. Bu durum, Bitcoin fiyatı üzerinde baskı yaratarak düşüşe neden oldu.

(Takvim Foto Arşiv) Bitcoin'in Geleneksel Piyasalarla Olan Korelasyonu Artıyor Mu? Bitcoin'in geleneksel finans piyasalarıyla daha fazla korelasyon göstermesi, Bitcoin fiyatının düşüşünü hızlandırdı.

(Takvim Foto Arşiv) Bitcoin Fiyatı Teknik Olarak Nerelere Gerileyebilir? Bitcoin şu anda 91.000 ile 90.000 dolar arasında kritik bir aralıkta konumlanıyor. Teknik analizlere göre, bu seviyenin kırılması halinde Bitcoin'in daha da düşmesi bekleniyor.