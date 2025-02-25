Bitcoin fiyatı bugün neden düştü? BTC 91.000 doların altına geriledi

Bitcoin, 25 Şubat 2025 itibarıyla 91.000 doların altına gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Bu gerilemenin arkasında bir dizi makroekonomik ve kriptoya özgü faktörlerin yer aldığı ileri sürülüyor. Peki, BTC fiyatındaki bu ani düşüşün sebepleri neler? İşte Bitcoin'in fiyatının düşmesine neden olan faktörler...
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Trump'ın Yeni Tarifeleri Bitcoin Fiyatını Nasıl Etkiledi?
FinanceMagnates'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi açıklamaları, enflasyon korkularını tetikledi. Bu durum, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmalarına yol açarak Bitcoin fiyatını olumsuz etkiledi.
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Kripto Piyasasında Neden Büyük Bir Düşüş Yaşandı?
Bitcoin'in düşüşü, kripto para piyasasında geniş bir kayba yol açtı. Piyasadaki toplam değer, yaklaşık %8 azalarak 3,09 trilyon dolara geriledi.