Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi?

Yatırımcıların merak ettiği soruları takvim.com.tr'ya açıklayan Finans Analisti İslam Memiş, altının seyri hakkında, "Özellikle gram altın tarafında, bu yılla alakalı öngörümü Kasım ayında açıklamıştım. Kasım ayının 13'ünde kamuoyuna 2025 yılında Temmuz ayına kadar 3700-3800 yılın ikinci yarısında yine yıl içinde 4000-4500 lira aralığında bir yükselişin bizi beklediğini ifade etmiştim. Aynı öngörüm ve aynı düşüncem yine geçerliliğini korumakta." ifadelerini paylaştı.