Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gözü altın piyasasında! Dalgalı seyrine rağmen yükselişini koruyan altın, bugün kaç TL'den işlem görüyor? 25 Şubat 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlar altının seyrine ilişkin ne söylüyor? İşte piyasalardan ve Kapalı Çarşı'dan güncel altın fiyatları…
Gram Altın
Alış: 3.445,48 TL
Satış: 3.446,03 TL
Çeyrek Altın
Alış: 5.751,00 TL
Satış: 5.800,00 TL
Yarım Altın
Alış: 11.502,00 TL
Satış: 11.600,00 TL
Tam Altın
Alış: 22.635,66 TL
Satış: 23.084,68 TL
Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi?
Yatırımcıların merak ettiği soruları takvim.com.tr'ya açıklayan Finans Analisti İslam Memiş, altının seyri hakkında, "Özellikle gram altın tarafında, bu yılla alakalı öngörümü Kasım ayında açıklamıştım. Kasım ayının 13'ünde kamuoyuna 2025 yılında Temmuz ayına kadar 3700-3800 yılın ikinci yarısında yine yıl içinde 4000-4500 lira aralığında bir yükselişin bizi beklediğini ifade etmiştim. Aynı öngörüm ve aynı düşüncem yine geçerliliğini korumakta." ifadelerini paylaştı.
Ons 3500-3800 seviyesini görebilir
Finans Analisti İslam Memiş, "Ons altın tarafında, 2623 dolar seviyesinden yıla başlamıştık. İşte, 2900 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Burada yine 3000 dolar seviyesi hedef konumunda yıl içinde 3500-3800 dolar seviyesine kadar bir yükselişin olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştim. Yine aynı öngörüm geçerli." diyerek ons altının seyrine ilişkin görüşlerini paylaştı.