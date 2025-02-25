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Bugün altın düştü mü? 25 Şubat'ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Haftanın ikinci işlem gününe giriş yapmışken yatırımcılar tarafından altın piyasasındaki son durum yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı bir seyir sürdüren altın yükselişini devam ettiriyor. Peki, 25 Şubat 2025 (bugün) itibarıyla altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, tam, yarım, ons, cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte piyasadan ve Kapalı Çarşı'dan canlı altın verileri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 08:58 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:16
Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gözü altın piyasasında! Dalgalı seyrine rağmen yükselişini koruyan altın, bugün kaç TL'den işlem görüyor? 25 Şubat 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, ons ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlar altının seyrine ilişkin ne söylüyor? İşte piyasalardan ve Kapalı Çarşı'dan güncel altın fiyatları

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Gram Altın

Alış: 3.445,48 TL
Satış: 3.446,03 TL

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Çeyrek Altın

Alış: 5.751,00 TL
Satış: 5.800,00 TL

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Yarım Altın

Alış: 11.502,00 TL
Satış: 11.600,00 TL

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Tam Altın

Alış: 22.635,66 TL
Satış: 23.084,68 TL

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Cumhuriyet Altını

Alış: 22.932,00 TL
Satış: 23.103,00 TL

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Ata Altın

Alış: 23.355,11 TL
Satış: 23.946,81 TL

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Ons Altın (USD)

Alış: 2.939,51 $
Satış: 2.939,93 $

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

22 Ayar Bilezik

Alış: 3.221,83 TL
Satış: 3.397,19 TL

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

14 Ayar Altın

Alış: 2.023,29 TL
Satış: 2.013,34 TL

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi?

Yatırımcıların merak ettiği soruları takvim.com.tr'ya açıklayan Finans Analisti İslam Memiş, altının seyri hakkında, "Özellikle gram altın tarafında, bu yılla alakalı öngörümü Kasım ayında açıklamıştım. Kasım ayının 13'ünde kamuoyuna 2025 yılında Temmuz ayına kadar 3700-3800 yılın ikinci yarısında yine yıl içinde 4000-4500 lira aralığında bir yükselişin bizi beklediğini ifade etmiştim. Aynı öngörüm ve aynı düşüncem yine geçerliliğini korumakta." ifadelerini paylaştı.

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Ons 3500-3800 seviyesini görebilir

Finans Analisti İslam Memiş, "Ons altın tarafında, 2623 dolar seviyesinden yıla başlamıştık. İşte, 2900 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Burada yine 3000 dolar seviyesi hedef konumunda yıl içinde 3500-3800 dolar seviyesine kadar bir yükselişin olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etmiştim. Yine aynı öngörüm geçerli." diyerek ons altının seyrine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...

Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...
Not: Fiyatlar anlıktır, değişebilir.
Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...
Bugün altın düştü mü? 25 Şubat’ta altın fiyatları kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, ons, bilezik...
Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.