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Türkiye Sigorta ve PTT'den güç birliği!

Türkiye Sigorta ve PTT arasında imzalanan yeni iş birliği protokolü, sigorta hizmetlerinin PTT'nin geniş şube ağı aracılığıyla daha erişilebilir hale gelmesini sağlayacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Türkiye Sigorta ve PTT’den güç birliği!

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    Türkiye Sigorta ve PTT, sigortacılık alanında iş birliğine imza attı. İmzalanan protokol ile PTT AŞ'ye ait iş yerleri üzerinden sigorta hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor.

    Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, "Bu birliktelik sayesinde, sigorta çözümlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor ve daha fazla kişiye güvence sağlıyoruz. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

    PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı İsamettin Tolga Kara ise PTT AŞ'nin gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ülkemize değer katan hizmetler ürettiğini söyledi.

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