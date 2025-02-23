Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?

EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli iş hayatından kopmadan çalışmaya devam ediyor. Özellikle EYT düzenlemesi sonrası 40'lı ve 50'li yaşlarında emekli olan sigortalılar maaşlarının yetersiz kalması durumunda iş hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Ancak 2025'te devreye alınması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışan emeklilere çift maaş imkanı sunulacak.

Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:33
EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?

Ülkemizde yaklaşık 16 milyon kişi emeklilik maaşı alıyor. Ancak bazı emekliler sigortalı bir işte çalışmaya ya da kendi işini kurarak Bağ-Kur üzerinden sigortalı olmaya devam ediyor. Bu durum hem iş dünyasında yeni bir dinamizme yol açıyor hem de devletin sosyal güvenlik yükünü artırıyor.

EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemiyle Çift Maaş

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, Orta Vadeli Program kapsamında yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi 2025 yılında yürürlüğe girdiğinde çalışan emeklilerin sayısında ciddi bir azalma hedefleniyor.

EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte emeklilere ek bir gelir sağlanacak ve böylece çalışmaya devam etme zorunlulukları ortadan kalkacak.

EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?

Bu sistem sayesinde emeklilik döneminde finansal rahatlık sağlanarak sosyal güvenlik yükü de dengelenmiş olacak.

EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?

Emekli Çalışanların Hakları Güvence Altında

Emekli çalışanlar, özlük hakları bakımından diğer sigortalılarla aynı statüye sahip. İzin hakları, tazminat hesaplamaları ve çalışma koşulları bakımından herhangi bir farklılık bulunmuyor.