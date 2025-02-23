EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?

Ülkemizde yaklaşık 16 milyon kişi emeklilik maaşı alıyor. Ancak bazı emekliler sigortalı bir işte çalışmaya ya da kendi işini kurarak Bağ-Kur üzerinden sigortalı olmaya devam ediyor. Bu durum hem iş dünyasında yeni bir dinamizme yol açıyor hem de devletin sosyal güvenlik yükünü artırıyor.