EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?
Türkiye'de milyonlarca emekli iş hayatından kopmadan çalışmaya devam ediyor. Özellikle EYT düzenlemesi sonrası 40'lı ve 50'li yaşlarında emekli olan sigortalılar maaşlarının yetersiz kalması durumunda iş hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Ancak 2025'te devreye alınması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemiyle çalışan emeklilere çift maaş imkanı sunulacak.
Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:33