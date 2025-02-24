Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Türkmen gazı geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmen gazı Avrupa'ya ulaşabilir. Biz bu yıl 1 Mart'ta başlayacağımız süreçte 1.3 milyar metreküplük gaz tedariki yapacağız. 1.5 milyon hanenin ihtiyacını Türkmen gazı ile sağlayabilecek haldeyiz" ifadesini kullandı.

Sakarya gaz sahasında üretimin arttığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Yeni keşiflerle ilgili çalışmalarımız var. Bir taraftan da tedarik ettiğimiz kaynakları çeşitlendirme hedefimiz var. Türkmen gazı bu anlamda önemli. Şu anda fiilen Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya gaz tedariki yapıyoruz" dedi.