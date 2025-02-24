PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Türkmen gazı geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmen gazı Avrupa'ya ulaşabilir. Biz bu yıl 1 Mart'ta başlayacağımız süreçte 1.3 milyar metreküplük gaz tedariki yapacağız. 1.5 milyon hanenin ihtiyacını Türkmen gazı ile sağlayabilecek haldeyiz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar açıkladı: Türkmen gazı geliyor

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkmen gazı Avrupa'ya ulaşabilir. Biz bu yıl 1 Mart'ta başlayacağımız süreçte 1.3 milyar metreküplük gaz tedariki yapacağız. 1.5 milyon hanenin ihtiyacını Türkmen gazı ile sağlayabilecek haldeyiz" ifadesini kullandı.

    Sakarya gaz sahasında üretimin arttığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Yeni keşiflerle ilgili çalışmalarımız var. Bir taraftan da tedarik ettiğimiz kaynakları çeşitlendirme hedefimiz var. Türkmen gazı bu anlamda önemli. Şu anda fiilen Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya gaz tedariki yapıyoruz" dedi.

    Bakan Bayraktar Yeni Gabarlar diyerek duyurmuştu! Van Muradiyede petrol aranacak: Abdülhamid Hanın 136 yıllık mirasıBakan Bayraktar Yeni Gabarlar diyerek duyurmuştu! Van Muradiyede petrol aranacak: Abdülhamid Hanın 136 yıllık mirası
    Bakan Bayraktar "Yeni Gabarlar" diyerek duyurmuştu! Van Muradiye'de petrol aranacak: Abdülhamid Han'ın 136 yıllık mirası

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet
    Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu
    Türk Telekom
    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar
    AK Parti’de MYK açıklandı: Başkan Erdoğan’ın A takımında sürpriz isimler! İlk MKYK’da neler konuşuldu?
    24 Şubat Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
    Fener baskın yapacak! Kariyeri derbi zaferiyle dolu olan Jose Mourinho Cimbom’u işte böyle yıkacak
    Mansur Yavaş adaylıktan vazgeçmedi! İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Olay mesaj
    Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe’yi yıkım planını belirledi
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    Joker yine sahnede! Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-2 | MAÇ SONUCU
    Fitne girişimi ya da…
    Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin’e 5 ay sonra cenaze töreni! Soykırımcı İsrail’den Beyrut’ta alçak uçuş
    MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğan’ı arayıp tebrik etti
    Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçildi
    AK Parti’nin A Takımı Takvim.com.tr’ye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisi
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!