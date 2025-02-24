Deprem bölgesinde tarih yazılıyor! 3 ayda 101 bin konut

Deprem bölgesinde, toplam 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişilik personel ordusuyla eşsiz bir seferberlik yürütülüyor. Bölgede sene sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerinin tamamını teslim etmeyi hedefleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çalışmalarda eşine az rastlanır bir hıza ulaştı.

11 ilde yalnızca 3 ay içerisinde teslim edilen konut sayısı 101 bini aştı. Şu ana kadar 202 bine yakın konut ve iş yerini teslim eden bakanlık, yıl sonuna kadar 251 bin yapıyı daha tamamlamayı hedefliyor.

Sene sonu itibarıyla tüm çalışmalar bittiğinde, ilk günden itibaren yalnızca konut yapımı için harcanan tutarın 57 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çevre düzenlemesi, altyapı ve iş yeri inşaatları gibi diğer detaylar da eklendiğinde 6 Şubat depremlerinin ekonomiye toplam maliyeti 104 milyar doları bulacak.