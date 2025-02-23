Türkiye’de milyonerlerin sayıları hızla artıyor!

Özellikle ABD'de ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde milyonluk mevduatı bulunanlar artarken, Türkiye de bu furyadan nasibini aldı. Türkiye'de hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat bulunan kişi sayısı, son beş yılda yüzde 493 arttı.

BDDK verilerine göre, 2023 sonunda 1 milyon 299 bin 118 olan milyoner sayısı, 2024 sonunda 529 bin 816 kişi daha artarak 1 milyon 828 bin 934'e ulaştı. Türkiye'de 2020 sonunda hesabında 1 milyon TL ve üzeri para bulunan kişi sayısı 308 bin 278'di.

Araştırmalar gösteriyor ki, Türkiye'de yatırım yaptıktan sonra elde ettikleri geliri bir süreliğine de olsa mevduatta tutanların sayısı çoğaldı. Bankada döviz üzerinden hesabı olanların sayısında da düşüş yaşandı.