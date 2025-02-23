Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakıma destek arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sağlanan "Evde Bakım Yardımı" desteğine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Göktaş, bu desteğin aylık tutarının 10 bin 125 liraya yükseltildiğini duyurdu. Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.