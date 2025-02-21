AVANTAJ BÜYÜK Peşinatsız azalan taksit seçeneği ile 5 milyon 650 bin liralık ev alan tüketici, bu tutarın tamamı yüzde 0.99 vade farkı ile kredilendirildiğinde toplam 7 milyon 520 bin lira ödeyecek. Kampanya dışında bu tutarda bir banka kredisi kullanıldığında yüzde 3'lük vade farkıyla evin maliyeti 12 milyon 249 bin liraya ulaşıyor.

Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)



KAMPANYA KAPSAMINDA HANGİ DAİRE SEÇENEKLERİ SUNULACAK?

1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut.



ÖDEME PLANI VE VADE SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Ödeme planı için 3 ayrı model sunuldu. İlk modele göre peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0.99 vade farkı uygulanacak. İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13'üncü aydan itibaren taksit ödemeleri başlayacak ya da 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek. Üçüncü modele göre ise Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.