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Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap

Orta gelir grubuna yönelik Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı. Ev almak isteyenler internet sitesine yüklendi, satış ofislerini doldurdu. İşte kampanya ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap

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    Emlak Konut GYO'nun orta gelir grubuna yönelik hayata geçirdiği 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' büyük ilgi gördü. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 farklı projedeki 4 bin 500 bağımsız bölüm için başlatılan kampanya kapsamında ev almak isteyenler satış ofislerini doldurdu, kampanya için oluşturulan internet sitesine yüklendi.

    Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    AVANTAJ BÜYÜK
    Peşinatsız azalan taksit seçeneği ile 5 milyon 650 bin liralık ev alan tüketici, bu tutarın tamamı yüzde 0.99 vade farkı ile kredilendirildiğinde toplam 7 milyon 520 bin lira ödeyecek. Kampanya dışında bu tutarda bir banka kredisi kullanıldığında yüzde 3'lük vade farkıyla evin maliyeti 12 milyon 249 bin liraya ulaşıyor.

    Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)


    KAMPANYA KAPSAMINDA HANGİ DAİRE SEÇENEKLERİ SUNULACAK?
    1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut.

    ÖDEME PLANI VE VADE SEÇENEKLERİ NELERDİR?
    Ödeme planı için 3 ayrı model sunuldu. İlk modele göre peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0.99 vade farkı uygulanacak. İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13'üncü aydan itibaren taksit ödemeleri başlayacak ya da 1.29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek. Üçüncü modele göre ise Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.

    Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)


    BAŞVURULAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
    Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

    NE ZAMANA KADAR BAŞVURULABİLECEK?
    23 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

    HANGİ PROJELERİ KAPSIYOR?
    İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor. Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.

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