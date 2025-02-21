Ramazan bereketi perakende sektörüne yansıyacak!

Perakendeciler, çalışanlara verilen hediye çekleri ve hayırseverlerin dağıtacağı yardım kolilerinin Ramazan'da 17-20 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını bekliyor. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, geçen yıla oranla koli fiyatlarında yüzde 15-20 artış gözlendiğini belirterek, "Daha çok temel gıda maddelerinin bulunduğu 13 çeşit üründen 21 çeşit ürüne kadar farklılık gösteren kolilerin fiyatları, 350 lira ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor" dedi.



2024'te hediye çekleri ve kolilerin yaklaşık olarak 10-12 milyar lira civarında bir ekonomi oluşturduğunu hatırlatan Güzeldere, "Bu yıl 17-20 milyar liralık bir ekonomi oluşturmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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