Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı?

Mart ayı yaklaşırken, yaklaşık 16.4 milyon emeklinin, dul ve yetimin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Bu ikramiyeden mevcut hak sahiplerinin yanı sıra, Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanabilecek.
Mart ayı yaklaşırken, yaklaşık 16.4 milyon emeklinin, dul ve yetimin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Bu ikramiyeden mevcut hak sahiplerinin yanı sıra, Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanabilecek.
TARİHE DİKKAT!
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart- 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Buna göre Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler bu yılki iki ikramiyeyi de alabilecek.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
İlk ikramiyenin ödenme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak büyük bir ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına bekleniyor. Şubat sonuna kadar emeklilik için başvuranlar eğer aylık bağlama işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ikramiyelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödeme gerçekleştirilecek.
31 MAYIS DA ÖNEMLİ
Bu yıl Kurban Bayramı da 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna, yani 31 Mayıs'a kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekecek. Kurban Bayramı ikramiyesinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi beklenirken, emekli adayının bu tarihe aylık bağlama işlemlerinin yetişmemesi bu ikramiyeyi almasına engel olmayacak. Eğer Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapmışsa ve şartları sağlıyorsa işlemleri tamamlanınca bayram ikramiyesini alabilecek. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.
GÖZLER ARTIŞA ÇEVRİLDİ
Milyonlarca emekli ikramiyede artış olup olmayacağını merakla bekliyor. İkramiye artışının önümüzdeki günlerde ekonomi yönetimi tarafından masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Bayram ikramiyesinde artış yasal düzenlemeyle gerçekleştirilecek. Hazırlanacak teklif hızla Meclis'e sevk edilip yasalaştırılarak Mart ayındaki ilk ikramiye tarihine yetiştirilecek. İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak.
Dul ve yetimler yeni ikramiye tutarından hisseleri oranında yararlanacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan yeni ikramiyenin yüzde 75'ini, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'sini, aylık oranı yüzde 25 olan da yüzde 25'ini alacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye yatırılacak.
ÖDEME TAKVİMİ
Ramazan Bayramı: 30 Mart-1 Nisan
Tahmini ikramiye ödemesi tarihi: 24-28 Mart
Kurban Bayramı: 6-9 Haziran
Tahmini ikramiye ödemesi tarihi: 2-5 Haziran
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