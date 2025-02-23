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Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı?

Milyonlarca emekli, ilki önümüzdeki ay, ikincisi Haziran’da verilecek ikramiyede artış için alınacak kararı bekliyor. Bu ödemelerden Şubat sonuna kadar aylık başvurusunda bulunanlar da yararlanacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı?

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    Mart ayı yaklaşırken, yaklaşık 16.4 milyon emeklinin, dul ve yetimin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Bu ikramiyeden mevcut hak sahiplerinin yanı sıra, Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanabilecek.

    Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)

    TARİHE DİKKAT!
    Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı 30 Mart- 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Buna göre Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler bu yılki iki ikramiyeyi de alabilecek.

    Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)

    NE ZAMAN ÖDENECEK?
    İlk ikramiyenin ödenme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak büyük bir ihtimalle 24-28 Mart tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına bekleniyor. Şubat sonuna kadar emeklilik için başvuranlar eğer aylık bağlama işlemleri yetişirse, diğer emeklilerle birlikte ikramiyelerini alacak. Yetişmezse de işlemler tamamlanınca ödeme gerçekleştirilecek.

    Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)

    31 MAYIS DA ÖNEMLİ
    Bu yıl Kurban Bayramı da 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu bayram ikramiyesini alabilmek için de Mayıs ayı sonuna, yani 31 Mayıs'a kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekecek. Kurban Bayramı ikramiyesinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi beklenirken, emekli adayının bu tarihe aylık bağlama işlemlerinin yetişmemesi bu ikramiyeyi almasına engel olmayacak. Eğer Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapmışsa ve şartları sağlıyorsa işlemleri tamamlanınca bayram ikramiyesini alabilecek. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.

    Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)

    GÖZLER ARTIŞA ÇEVRİLDİ
    Milyonlarca emekli ikramiyede artış olup olmayacağını merakla bekliyor. İkramiye artışının önümüzdeki günlerde ekonomi yönetimi tarafından masaya yatırılacağı belirtiliyor.

    Bayram ikramiyesinde artış yasal düzenlemeyle gerçekleştirilecek. Hazırlanacak teklif hızla Meclis'e sevk edilip yasalaştırılarak Mart ayındaki ilk ikramiye tarihine yetiştirilecek. İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak.

    Dul ve yetimler yeni ikramiye tutarından hisseleri oranında yararlanacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan yeni ikramiyenin yüzde 75'ini, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'sini, aylık oranı yüzde 25 olan da yüzde 25'ini alacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye yatırılacak.

    Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)

    ÖDEME TAKVİMİ
    Ramazan Bayramı: 30 Mart-1 Nisan
    Tahmini ikramiye ödemesi tarihi: 24-28 Mart
    Kurban Bayramı: 6-9 Haziran
    Tahmini ikramiye ödemesi tarihi: 2-5 Haziran

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