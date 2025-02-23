31 MAYIS DA ÖNEMLİ Bu yıl Kurban Bayramı da 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu bayram ikramiyesi ni alabilmek için de Mayıs ayı sonuna, yani 31 Mayıs'a kadar emekli olmak ya da başvurunun yapılmış olması gerekecek. Kurban Bayramı ikramiyesinin 2-5 Haziran tarihleri arasında ödenmesi beklenirken, emekli adayının bu tarihe aylık bağlama işlemlerinin yetişmemesi bu ikramiyeyi almasına engel olmayacak. Eğer Mayıs sonuna kadar başvurusunu yapmışsa ve şartları sağlıyorsa işlemleri tamamlanınca bayram ikramiyesini alabilecek. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.

Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)

Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı? (AA)



GÖZLER ARTIŞA ÇEVRİLDİ

Milyonlarca emekli ikramiyede artış olup olmayacağını merakla bekliyor. İkramiye artışının önümüzdeki günlerde ekonomi yönetimi tarafından masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Bayram ikramiyesinde artış yasal düzenlemeyle gerçekleştirilecek. Hazırlanacak teklif hızla Meclis'e sevk edilip yasalaştırılarak Mart ayındaki ilk ikramiye tarihine yetiştirilecek. İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak.

Dul ve yetimler yeni ikramiye tutarından hisseleri oranında yararlanacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan yeni ikramiyenin yüzde 75'ini, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'sini, aylık oranı yüzde 25 olan da yüzde 25'ini alacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye yatırılacak.