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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! 8 yıl sonra 100 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 173 milyar 152 milyon dolar oldu. Döviz rezervleri 8 yıl sonra ilk kez 100 milyar doları aşmış oldu.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:12 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:39
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı! 8 yıl sonra 100 milyar doları aştı

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 173 milyar 152 milyon dolara, swap hariç net rezerv de 71 milyar 498 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

    TCMB (AA)TCMB (AA)

    Buna göre, 14 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 748 milyon dolar artışla 100 milyar 677 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 7 Şubat'ta 96 milyar 929 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Merkez Bankası rezervleri (AA)Merkez Bankası rezervleri (AA)

    Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 912 milyon dolar artışla 70 milyar 563 milyon dolardan 72 milyar 475 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 660 milyon dolar artışla 167 milyar 492 milyon dolardan 173 milyar 152 milyon dolara çıktı.

    TCMB (AA)TCMB (AA)

    Öte yandan, swap hariç net rezerv olarak da bilinen tüm yükümlülüklerinden arındırılmış Merkez Bankası rezervleri de 71 milyar 498 milyon dolarla rekor kırdı.

    TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

    TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
    29.12.202348.23192.830141.061
    26.01.202448.00789.154137.161
    23.02.202449.27182.479131.750
    29.03.202454.37868.748123.126
    26.04.202459.11364.967124.080
    31.05.202459.74083.909143.648
    28.06.202458.07784.833142.910
    19.07.202459.21494.695153.910
    29.08.202460.04389.329149.373
    27.09.202463.56693.824157.390
    25.10.202465.89493.504159.398
    01.11.202466.61493.005159.619
    13.12.202465.30798.175163.482
    27.12.202464.31990.738155.057
    03.01.202565.34592.588157.933
    10.01.202566.02194.426160.447
    17.01.202566.51196.791163.303
    24.01.202568.23299.328167.560
    07.02.202570.56396.929167.492
    14.02.202572.475100.677173.152

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